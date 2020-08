Same fakty o maseczkach ochronnych. Czy chronią przed koronawirusem?

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami, które mają sprawić, iż osoby bez maseczki nie zostaną obsłużone w sklepie. Czy faktycznie chronią przed zakażeniem koronawirusem? Zdania ekspertów są w tej sprawie co najmniej podzielone.

Maseczki teoretycznie są obecnie obowiązkowe w sklepach, a rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia przewiduje jedynie kilka przypadków, w których można być wyłączonym z noszenia maseczki. Legalność tych przepisów jest jednak kwestionowana przez prawników, gdyż ustawa na którą powołuje się rozporządzenie nie zakłada możliwości zmuszenia osób zdrowych do zakrywania twarzy.

Czy maseczki chronią?

Niezależnie od legalności przepisów, ktoś może mieć ochotę dobrowolnie założyć maseczkę. Czy to dobry pomysł? Zdania ekspertów w tej sprawie są podzielone i to do tego stopnia, że sam szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski ma dwie różne opinie na ten temat.

Zwolennikiem ich noszenia jest między innymi zamordystyczny prof. Krzysztof Simon, który urósł do rangi głównego eksperta w sprawie pandemii w Polsce. Jego zdaniem noszenie maseczki może uchronić 9 milionów osób, a tych którzy się do tego nie stosują nazywa idiotami.

Przeciwne zdanie ma m.in. Centers for Disease Control and Prevention – federalna agencja rządu USA – która wydała oświadczenie, iż ich stosowanie ma sens jedynie w przypadku osób zakażonych. Podobnie naukowcy z Public Health England – agencji Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii – twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na profilaktyczną skuteczność noszenia maseczek.

Także dr Zbigniew Martyka krytycznie odnosił się do stosowania maseczek. – Myślę, że dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, że ta maseczka nie hamuje wnikania wirusów. Możemy zrobić takie doświadczenie z aerozolom, zobaczymy że to po prostu przenika przez maseczkę – mówił ordynator oddziału zakaźnego.

Jak podkreśla portal apteczka24.pl „zwykłe wielorazowe lub jednorazowe maseczki na twarz bez filtrów nie blokują wirusów i nie mogą być używane do ochrony własnej podczas przebywania wśród zakażonych osób”. Mogą one jednak ograniczać ich transmisję.

Maseczki dla chorych

Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że maseczka powinna być natomiast noszona przez osoby chore, aby zapobiegać rozprzestrzeniania się wirusa. Używanie maseczek rekomendowane jest także przez personel medyczny, co znacząco ogranicza zakażenia w placówkach, gdzie jest permanentny kontakt z chorymi.