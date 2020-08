Sekretarz Stanu USA odwiedzi Polskę tuż po publikacji „raportu 447”

Tuż po opublikowaniu dwóch raportów Departamentu Stanu USA uderzających w Polskę, sekretarz stanu Mike Pompeo odwiedzi nasz nieszczęśliwy kraj. Tematem rozmów ma być rozmieszczenie żołnierzy USA w Polsce.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo ma odwiedzić kraje Europy Środkowo-Wschodniej – podaje „Politico”. We wtorek lub w środę ma pojawić się w Pradze, następnie uda się do Ljubljany, by w sobotę odwiedzić Warszawę.

Mike Pompeo weźmie udział w obchodach dotyczących 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a także spotka się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Oficjalnym tematem spotkania ma być rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce.

Zgodnie z obietnicą, jaką miał złożyć Prezydent Donald Trump Andrzejowi Dudzie w Waszyngtonie, część z 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec ma zostać rozlokowanych nad Wisłą, nieoficjalnie mówi się o ponad 5 tysiącach osób.

Wizyta Pompeo a raport 447

Wizyta sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo będzie miała miejsce tuż po opublikowaniu dwóch dokumentów Departamentu Stanu uderzających w Polsce. Pierwszym z nich był raport dotyczący wolności religijnej, który tak naprawdę odnosił się do żydowskich roszczeń majątkowych, drugim raport 447.

W raporcie na temat wolności religijnej Departament Stanu USA przyznał, że toczą się rozmowy na temat spłaty bezpodstawnych żydowskich roszczeń, z kolei w raporcie dot. ustawy 447 wskazano, że Polska już zapłaciła 30 miliardów złotych tytułem świadczeń dla ofiar Holocaustu.

Raport, będący załącznikiem do ustawy 447, nie stanowi wiążącego aktu prawnego, jednak może posłużyć jako podstawa do nacisków na Polskę i inne uwzględnione w nim państwa. W przypadku naszego kraju mogą one dotyczyć:

– uchwalenia kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego mienia bezspadkowego ;

– pokrycia roszczeń osób, które były obywatelami polski w momencie przejęcia ich mienia ;

– wycofania małej ustawy reprywatyzacyjnej ;

– sprawniejszego przekazywania majątku gminom żydowskim ;

– wprowadzenia ustawy dotyczącej zwrotu mienia ruchomego ;

– silniejszego nacisku na edukację dotyczącą Holocaustu ;

– łatwiejszy dostęp do świadczeń dla osób „ocalałych z Holocaustu”.