Migranci płyną. Brytyjczycy mają dość inercji francuskich służb

Londyn może podejrzewać, że Paryż przymyka oko na takie wyprawy, bo pozbywa się tym samym problemu u siebie. Tysiące migrantów koczuje na północy Francji w oczekiwaniu na sforsowanie kanału La Manche. Wywożeni do różnych ośrodków, szybko nad morze wracają.

Próby przeprawy przez kanał za pomocą rozmaitych łodzi i innych jednostek pływających mnożą się coraz bardziej. Tylko w lipcu 2020 r. zidentyfikowano około 1000 osób, które lądowały na angielskim wybrzeżu.

Przy dobrej pogodzie, przepłynięcie 30 kilometrów udaje się coraz częściej. Pisze się głównie o nieudanych przeprawach. W ubiegłym tygodniu na środku kanału znaleziono dryfującą łódź z i kilkudziesięciu migrantów. 58 zostało uratowanych tylko w piątek 31 lipca.

Ilu migrantom przeprawa się jednak udała? Na angielskim wybrzeżu sprząta się tylko porzucone łodzie i pontony. Kandydaci do przeprawy to głównie Kurdowie, Irakijczycy, czy Irańczycy.

Hotelarze w UK, a nawet w centrum Londynu nie mogą narzekać. Mają pełne obłożenie na rok do przodu. Głowni klienci to ludzie przemycani przez kanał La Manche. Już nawet wiem jak to się skończy. 😂😂 https://t.co/kGzAiXOKaE

— Piotr_z_Niska (@Piotr_z_Niska) August 3, 2020