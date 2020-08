Nowe obostrzenia. Do zdjęcia maseczki potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie

Ministrowie zdrowia, Łukasz Szumowski i Janusz Cieszyński, przedstawili nowe wytyczne dla niektórych powiatów. Jest sporo zmian. Do tej pory wskazywanie przeciwwskazań do noszenia maseczki mogło być deklaratywne. Teraz będzie trzeba zaopatrzyć się w zwolnienie od lekarza.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że „nie ma przeciwwskazań do niezakrywania ust i nosa, są przyłbice”.

– Apeluję do wszystkich Polaków o przestrzeganie reżimu sanitarnego, zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa, aby uniknąć zwiększenia obostrzeń. Otrząśnijmy się z beztroski – dodał.

– Jeśli ktoś nie może nosić maski, konieczne będzie zaświadczenie medyczne – powiedział wiceminister Cieszyński.

To już kolejne w ostatnich dniach zaostrzenie kursu ws. maseczek. Ostatnio informowaliśmy, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowymi przepisami, które mają sprawić, iż klienci bez maseczek nie byliby obsługiwani w sklepach. Więcej o tym TUTAJ.

Jakie nowe obostrzenia w wybranych powiatach?

Ministrowie zdrowia podzielili Polskę na powiaty zielone (bez nowych obostrzeń), żółte (część obostrzeń) i czerwone (przywrócenie niektórych obostrzeń).

Jakie restrykcje powrócą? – Do konsultacji skierujemy: noszenie maseczek; ograniczenie miejsc siedzących w komunikacji; ograniczenie liczby osób na uroczystościach; ograniczenie liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej, do 50 proc. miejsc siedzących. Ograniczone zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych, m.in. weselach. W strefie czerwonej do 50, a w żółtej – do 100. Będzie też obowiązek rejestracji wesel – mówił wiceminister Cieszyński.