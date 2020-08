Pasztet z gęsich wątróbek wywołuje spór o kulinarne dziedzictwo Europy

W dniach 19 i 20 września 2020 roku „gościem specjalnym” Europejskich Dni Dziedzictwa będzie regionalny produkt z Francji, czyli foie gras. Producenci udostępnią swoje gospodarstwa dla zwiedzających i odbędzie się promocja tego przysmaku.

Nie mogło jednak zabraknąć i protestów „obrońców praw zwierząt”. Dla nich to krok wstecz i promocja produktu, który powinien zostać zakazany.

Dla Nelly Tescari z Izby Rolniczej Pyrenees-Atlantiques ma to być promocja kuchni regionalnej. Władze departamentu zachęcają do odwiedzania farm, na których można się zapoznać z całym procesem produkcji foi gras, w tym także procesem przekarmiania gęsi.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wydarzenie, które ma przywrócić temu przysmakowi „dobrą opinię”. Cały sektor jest krytykowany przez organizacje zajmujące się prawami zwierząt, w niektórych krajach doprowadziły one nawet do zakazy sprzedaży specjału.

Hodowcy chcą przełamać stereotypy dotyczące takiej hodowli i pokazać m.in., że potrafią zadbać o dobrostan drobiu. Wszyscy hodowcy powtarzają, że nie mają nic do ukrycia.

Stowarzyszenie L214, które walczy o „prawa zwierząt” ostro krytykuje obecność producentów foie gras na Europejskich Dniach Dziedzictwa. Francuskie prawo z 2006 r. stwierdza, że „foie gras jest częścią dziedzictwa kulturowego i gastronomicznego, chronionego we Francji”. Dodaje, że nazwa „foie gras” oznacza wątrobę kaczki lub gęsi specjalnie tuczonej”.

Et aussi : corrida, foie gras, chasse à courre, abattage rituel…

Les traditions ont bon dos, mais nous avons un droit d'inventaire. N'ayons pas peur de les questionner lorsqu'elles sont cruelles. pic.twitter.com/TCfUY38OPt — Muriel Fusi (@Muriel_FUSI) July 31, 2020

Od lat kontrowersyjne jest karmienie „na siłę”, które zdaniem członków L214 nie jest konieczne. Pod naciskiem lobby pro-zwierzęcego wiele krajów europejskich zakazało takiego sposobu tuczu. Wegetarianie chcieliby nawet zastąpienia prawdziwego foie gras jakimś ersatzem roślinnym.

Trwa nawet spór o wiek tego pasztetu. Dla Zielonych to nie żadna „tradycja”, bo foie gras ma dopiero 200 lat. Producenci twierdzą, że przysmak wymyślili już ​Egipcjanie 4500 lat temu.

W internecie pojawiały się już filmy obrzydzające produkcję przemysłową tego specjału i popełniane nadużycia. Jednak 95% Francuzów zgadza się, że foie gras jest częścią francuskiego dziedzictwa i nie zamierza z zeń rezygnować.

Dordogne : des producteurs de foie gras participeront pour la première fois aux Journées du patrimoinehttps://t.co/sl0otTRcYT pic.twitter.com/LWlWOSWNVQ — France Bleu (@francebleu) August 4, 2020

Źródło: Le Point