PiS chce uciszyć Andrzeja Sośnierza za krytykę rządu. „Nie ma nad nim kontroli”

PiS chce uciszyć posła klubu PiS, posła Porozumienia, Andrzeja Sośnierza. Polityk wielokrotnie ostro krytykował rząd za strategię, a raczej jej brak, wobec koronawirusa.

Politycy PiS są wściekli na posła Andrzeja Sośnierza za to, iż ten co i raz krytykuje politykę władz wobec pandemii koronawirusa. Członek klubu parlamentarnego PiS w jednym z wywiadów wezwał nawet do dymisji ministra Łukasza Szumowskiego i nazwał go „najsłabszym ogniwem”.

Sośnierz krytykuje PiS

Andrzej Sośnierz, obecnie poseł klubu PiS, w przeszłości był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i twórca Śląskiej Kasy Chorych. Niemal od początku pandemii krytykował władze za brak strategii wobec koronawirusa.

Polityk jeszcze w marcu i kwietniu wskazywał, że nie wie właściwie czy rząd ma jakikolwiek plan, a kiedy próbował przedstawić swój został kolokwialnie mówiąc olany. Nie wysłuchano ani jego, ani innych ekspertów, którzy zgłaszali się do rządzących.

W jednym z ostatnich wywiadów z „Rzeczpospolitą” Andrzej Sośnierz oskarżył rząd o okłamywanie społeczeństwa co do pandemii koronawirusa. Dodał także, że w starciu z zagrożeniem COVID-19 „PiS zupełnie się pogubiło”.

Ponadto nazwał zmęczonego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego „najsłabszym ogniwem” w walce z koronawirusem, a także wezwał do jego zdymisjonowania.

Wyrzucony z PiS?

Od opinii posła Sośnierz odcinają się nawet przedstawiciele Porozumienia. – Opinie posła Andrzeja Sośnierza w tej sprawie są jego prywatnymi. Porozumienie ma inne stanowisko, zgodne z działaniami rządu i ministra Łukasza Szumowskiego – mówi w rozmowie z wp.pl Jacek Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia.

W ostrzejszym tonie wypowiadają się przedstawiciele PiS. – Nie powinien się tak wypowiadać, jeśli jest członkiem klubu PiS. Wypowiedzi Andrzeja Sośnierza od dłuższego czasu idą za daleko – powiedział w TVN24 Adam Bielan.

– Andrzeja się nie da zatrzymać, nie ma nad nim kontroli. On ma pieniądze, ma wiedzę, ma dorobek, dobre wyniki wyborcze. On nie musi być w polityce, więc nie jest od nikogo uzależniony. Dlatego mówi to, co uważa – dodaje w rozmowie z wp.pl anonimowo inny z posłów PiS.

Według medialnych doniesień ostatnie wypowiedzi Andrzeja Sośnierza i reperkusje wobec niego miały być przedmiotem dyskusji podczas ostatniego posiedzenia klubu PiS. Jak na razie jednak nikt oficjalnie nie wypowiada się na temat możliwości usunięcia Sośnierza z PiS.