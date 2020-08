Ślązacy protestują przeciw wysadzeniu mostu. Wiceminister się nie przejmuje

Na Dolnym Śląsku mieszkańcy sprzeciwiają się wysadzeniu mostu. Ma uświetnić produkcję „Mission: Impossible 7”.

Mieszkańcy Dolnego Śląska walczą o uratowanie mostu nad jeziorem Pilchowickim. Most ma zostać wysadzony na potrzebę filmu „Mission: Impossible 7”.

Dodatkowo Polska ma dopłacić Amerykanom do superprodukcji. Będzie to ok. 5,5 mln złotych.

Most niedaleko Jeleniej Góry ma zagrać w filmie most w Szwajcarii. Mimo to ministerstwo kultury uważa, że to doskonały pomysł na promocję Polski.

– Gmina Wleń nie jest właścicielem mostów i nie jesteśmy decydentami. Dla całego regionu ważna jest cała linia kolejowa, bez niej nie jesteśmy w stanie funkcjonować – mówi Artur Zych, burmistrz gminy Wleń.

– Most w Pilchowicach był budowany przez niemieckie koleje, to są bardzo solidne budowle, mają po 100 lat i nadal funkcjonują – podkreślają protestujący mieszkańcy.

Mieszkańcy dodają, że most nie może być traktowany jako pojedyncza budowla. Jest bowiem elementem urbanistycznej całości.

– Stworzono pobliską tamę, zbiornik, wyjęcie jednego elementu zaszkodzi całości – argumentują protestujący.

– Będąc czynnym maszynistą Parowozowni Jaworzyna Śląska niejednokrotnie przejeżdżałem przez ten most z turystami z Japonii, Anglii, Szwecji. Tu się stawało na moście, turyści schodzili na dół – opowiada pan Zbigniew. 73-latek wciąż pracuje jako maszynista kolejowy.

Most chce ocalić też Wojewódzka Konserwator Zabytków z Wrocławia. Rozpoczęła procedurę wpisania go do rejestru zabytków.

– Niszczenie tego mostu dla krótkotrwałego efektu nie jest zrozumiałe. Gorszę się na to – komentuje Dolnośląska Konserwator Barbara Nowak-Obelinda.

Mieszkańcy wskazują, że jest już XXI wiek i nie trzeba wysadzać mostu. – Można to zrobić na komputerze – mówią mieszkańcy.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski nie przyjmuje jednak tej argumentacji. – Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. W sztuce i kulturze ta wartość powstaje tylko wtedy, jeśli jest relacja między obiektem kultury a człowiekiem. Jeśli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek – powiedział Lewandowski.

Zastępca ministra Piotra Glińskiego dodał, że realizacja wysadzenia mostu dotyczy tylko jednego jego fragmentu.

Źródło: Polsat News