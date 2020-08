Trump ocenzurowany! Facebook, YouTube i Twitter usunęły wideo. Co powiedział prezydent USA?

Facebook, YouTube i Twitter usunęły treści opublikowane przez konta związane z prezydentem USA Donaldem Trumpem z powodu złamania zasad dotyczących fałszywych informacji na temat COVID-19. W nagraniu Trump utrzymywał, że dzieci są „prawie odporne” na koronawirusa.

Zamieszczone przez konta Trumpa wpisy zawierały klip z wywiadu z prezydentem z porannego programu „Fox and Friends”. Przekonując do otwarcia szkół, gospodarz Białego Domu oznajmił, że może „prawie definitywnie stwierdzić”, że dzieci są odporne na chorobę wywoływaną przez koronawirusa.

„To wideo zawiera fałszywe stwierdzenia o tym, że grupa osób jest odporna na Covid-19, co jest złamaniem naszych zasad dotyczących fałszywych informacji o COVID-19” – ocenił rzecznik Facebooka.

Trump ocenzurowany

Jest to pierwszy raz, kiedy Facebook usunął treści zamieszczone na koncie prezydenta USA. W przeszłości szef portalu Mark Zuckerberg krytykował próby cenzurowania wpisów Trumpa przez Twittera, oznajmiając, że media społecznościowe nie powinny być „arbitrami prawdy”. Tej samej frazy użyła w środę rzeczniczka kampanii reelekcyjnej prezydenta Courtney Parella, krytykując Facebooka.

Facebook nie był jedyną platformą, która zdecydowała się na podobny ruch. Ten sam film zamieszczony z konta prezydenta został usunięty również przez należący do Google’a serwis YouTube. Mimo to cały wywiad, z którego pochodził fragment, nadal jest dostępny na tej platformie na koncie telewizji Fox.

Także Twitter zareagował na zamieszczenie materiału. Serwis Jacka Dorseya „ukrył” wpis konta @TeamTrump zawierający wideo i zawiesił konto do czasu usunięcia nieprawdziwych treści. Platforma już wcześniej kilkukrotnie interweniowała ws. wpisów urzędującego prezydenta USA.

WHO twierdzi inaczej niż Trump

Według badań amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC), a także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choć dzieci lżej znoszą infekcję koronawirusem, to mogą ulec zakażeniu i zakażać inne osoby. Według analizy WHO obejmującej 6 mln przypadków koronawirusa między lutym i lipcem, 4,6 proc. zakażonych to dzieci w wieku 5-14 lat.

Zdaniem ekspertki WHO Catherine Smallwood dzieci – zwłaszcza najmłodsze – ulegają zakażeniom rzadziej, niż dorośli.

Źródło: PAP/NCzas