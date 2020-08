Wielka demonstracja w Berlinie. Niemcy nie wierzą w pandemię: „To teoria spiskowa” [WIDEO]

„My jesteśmy drugą falą’ – pod takim hasłem odbędzie się w Belinie manifestacja oponentów nakładania kolejnych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa” – podaje portal rmf24. Manifestanci gromadzą się w centrum stolic Niemiec.

„Tagesspiegel” donosi, że wielu protestujących nie ma na twarzach maseczek, bo chcą „oddychać czystym powietrzem”, a pandemię koronawirusa traktują jako kłamstwo i teorię spiskową.

Do tej pory odnotowano w Niemczech ponad 200 tys. przypadków zakażeń.

« We are the second wave »

Huge demonstration of #Covid19 non believers in #Berlin right now.

They are calling for an end to social distancing, masks and any #Covid_19 rules pic.twitter.com/BeHtwyXINf

— Gavin Lee (@GavinLeeBBC) August 1, 2020