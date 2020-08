Katastrofa samolotu w Indiach. Maszyna rozbiła są podczas lądowania. Są ofiary śmiertelne [VIDEO/FOTO]

Co najmniej 16 osób zginęło, a 123 zostało rannych w wypadku samolotu lądującego w piątek podczas ulewnego deszczu w Kalikacie na południu Indii. Najnowsze dane dotyczące ofiar śmiertelnych podała indyjska agencja PTI.

Lecący z Dubaju samolot pasażerski ze 191 ludźmi na pokładzie wypadł z pasa startowego i rozpadł się na dwie części – informują władze.

Amitabh Kant, który stoi na czele rządowej komisji planowania, powiedział, że pas startowy znajduje się na szczycie wzgórza z głębokimi wąwozami po obu stronach, co utrudnia lądowanie.

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 7, 2020

BREAKING – Air India Express passenger plane crashes during a landing at Karipur Airport in Kozhikode, India. Approximately 200 people on board. Injuries unknown. pic.twitter.com/St9BUjunke — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 7, 2020

Z kolei rzecznik prasowy indyjskiego ministerstwa lotnictwa cywilnego Rajeev Jain przekazał wcześniej, że na pokładzie maszyny znajdowało się 174 dorosłych pasażerów, 10 dzieci, dwóch pilotów i pięciu członków załogi.

Air India Express plane skids off runway at Kozhikode airport, evacuation on pic.twitter.com/yXCX0QFJnC — NDTV (@ndtv) August 7, 2020

Boeing 737 linii Air India Express leciał z Dubaju do Kalikatu, zwanego też Kozhikode. Na jego pokładzie znajdowali się obywatele Indii zmierzający do domów w ramach organizowanej przez rząd podczas pandemii koronawirusa akcji repatriacyjnej.

Heartbreaking. Capt Deepak Sathe was a former Air Force Pilot and also flew through Airbus 310 for air India before moving to air India express on the 737. Sathe won sword of honour at the AFA and was accomplished fighter pilot,he was HAL test pilot too. pic.twitter.com/z4kTnGugRN — Anisha Dutta (@A2D2_) August 7, 2020

Wśród ofiar są dwaj piloci maszyny. Jeden z nich kapitan Deepak Sathe był byłym pilotem sił powietrznych, a także latał Airbusami 310 dla Air India, zanim przeniósł się do Air India Express na 737. Sathe w przeszłości był znakomitym pilotem myśliwca i pilotem testowym.

1. Air India flight with 190 onboard skids off runway in Kozhikode. 2. Till now 15 deaths reported including both pilots of Air India Express. 3. Rescue operation is in full swing by Kerala Police & Medical team. This child is rescued by Kerala Police Officer. Prayers!! pic.twitter.com/T3sDE2eofx — Anshul Saxena (@AskAnshul) August 7, 2020

Źródła: PAP, NCzas.com, Twitter