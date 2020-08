Napad na sklep z nożem i w maseczce. Kobieta szybko schwytana [WIDEO]

W sklepie w Wolsztynie w woj. wielkopolskim doszło do napadu z nożem w ręku. Kobieta ukradła z kasy 1700 złotych. Policja schwytała napastniczkę.

Do napadu doszło w środę, 5 sierpnia ok. godziny 20. Kobieta weszła do sklepu Żabka z założoną na twarzy maseczką i z nożem w ręku. Nie chciała nic kupić. Podeszła do kasy, zagroziła obsłudze sklepu, wyciągnęła 1700 zł i wyszła ze sklepu.

Policjanci zabezpieczyli monitoring, a nagranie z prośbą o pomoc w rozpoznaniu sprawczyni napadu opublikowali w sieci. Szybko rozdzwoniły się telefony od okolicznych mieszkańców.

Ta kobieta dzisiaj wieczorem w Wolsztynie, z nożem w ręku napadła na personel sklepu. Zrabowała pieniądze i uciekła. Jeśli ktoś wie, kim ona jest to policjanci z Wolsztyna proszą o kontakt. pic.twitter.com/cRRYJfvRUK — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) August 5, 2020

Okazało się, że za napadem stoi kobieta ze Śląska, która zatrzymała się w jednym z hoteli w Wolsztynie. Nie była sama. Wraz z nią przebywali mąż oraz trójka dzieci. Policja określa męża jako „wspólnika”, choć nie informuje, jaki był jego udział w napadzie.

„Mamy ją i jej wspólnika. Napadła na sklep w Wolsztynie z nożem w ręku. Oboje są ze Śląska. Policjanci zatrzymali ich w hotelu. Pieniądze odzyskali. Dziękujemy za pomoc. W kilka minut po opublikowaniu nagrania rozdzwoniły się nasze tel. Jeszcze raz dzięki” – napisał na Twitterze Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Kobieta miała być nietrzeźwa. Wraz z mężem została zatrzymana. Za napad z nożem grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Dzieci chwilowo zostaną umieszczone w wolsztyńskim szpitalu.