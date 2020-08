Pompeo przylatuje do Polski. Chce rozmawiać o 5G i Covid-19. Co z 447?

Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, odbędzie tournée po Europie. Między 11 a 15 sierpnia będzie przebywał kolejno w Pradze, Lublanie, Wiedniu. Polskę Amerykanin odwiedzi jako ostatnią.

Mike Pompeo przyleci do Polski, by spotkać się z premierem Mateuszem Morawiecki i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Dodatkowo amerykański sekretarz spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by – jak podaje ambasada USA – „upamiętnić rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku”.

Wiadomo już również, o czym Amerykanin będzie rozmawiał z polskim premierem i szefem naszej dyplomacji.

„Rozmowy będą dotyczyć współpracy między USA a Polską, w tym pogłębianiu relacji obronnych, Umowie o poszerzaniu współpracy obronnej, wychodzeniu z pandemii COVID-19, zapewnieniu bezpieczeństwa sieciom 5G oraz zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i usprawnianiu infrastruktury w ramach Inicjatywy Trójmorza” – opisuje ambasada USA.

Roszczenia żydowskie. Nowy załącznik do ustawy 447. Mike Pompeo wskazał Polskę

Polskę i inne państwa wskazano w dorocznym raporcie Departamentu Stanu jako te, które „nie uchwaliły jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem”. Dokument jest załącznikiem do tzw. Ustawy 447.

Mike Pompeo napisał wstęp do rzeczonego dokumentu, w którym ma czelność pospieszać m.in. Polaków, by „biorąc pod uwagę podeszły wiek ocalałych z Holokaustu na całym świecie” szybciej spłacili roszczenia żydowskie.

Nie wiadomo, czy sekretarz wykorzysta również swoją wizytę w Polsce, by naciskać na nas w sprawie bezpodstawnych roszczeń Żydów.

