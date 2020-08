Rosja zbuduje w Syrii replikę świątyni Hagia Sophia?

O porozumieniu tego typu donosi francuski dziennik „Le Figaro”. W projekt zaangażowane są prywatne fundusze syryjskie i rosyjskie. Za inicjatywą ma jednak stać także rosyjski rząd.

Replika bizantyjskiej świątyni Hagia Sophia ma stanąć w zachodniej prowincji syryjskiej Hama. Według libańskich mediów „Al Modon” prace mogą rozpocząć się już nawet w sierpniu.

Pomysł miał zgłosić Nabeul Al-Abdullah, przywódcy pro-syryjskiej milicji, który uzyskał poparcie biskupa Kościoła prawosławnego w Hama. Projekt później wsparła rosyjska Duma. Deputowany Witalij Milonow powiedział rosyjskiej stronie RIA Novosti, że „uważa Syrię za odpowiednie miejsce do zbudowania kopii Hagia Sophia”. Dodał, że „prawosławni chrześcijanie z Syrii chcą pomóc w tej budowie”.

Mówi się, że dodatkowo Rosja chce w ten sposób wysłać sygnał Turcji i jej prezydentowi Erdoganowi. Moskwa wspiera syryjski reżim Baszira Al-Assada i chce także pokazać, że Syria w przeciwieństwie do Turcji, jest krajem, który wspiera „pokojowy dialog międzywyznaniowy”.

Od 24 lipca Hagia Sophia stała się meczetem. Podczas muzułmańskich modłów, chrześcijańskie freski są m.in. zakrywane białymi zasłonami. Ostatnio Hagia Sophia była muzeum. Decyzja o zmianie jej funkcji wzbudziła protesty całego świata.

