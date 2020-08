Strażaczka zginęła gasząc pożar w Bejrucie. Tłumy na pogrzebie 25-letniej Sahar Fares [VIDEO]

W wyniku eksplozji 2750 ton saletry amonowej w porcie w Bejrucie zginęło co najmniej 145 osób, a ponad 5 tys. zostało rannych. Tragiczne wydarzenia pochłonęły życie wielu strażaków, którzy nieświadomi niebezpieczeństwa ruszyli do portu.

Przypomnijmy – ok. 17:30 w porcie w Bejrucie wybuchł pożar. Początkowo nikt nie wiedział co płonie – pierwsze informacje mówiły o składzie fajerwerków.

Wówczas do portu ruszyły pierwsze oddziały strażaków, którzy zaczęli gasić pożar. Już pół godziny później nastąpiła gigantyczna eksplozja, która zniszczyła miasto.

Strażacy, nieświadomi niebezpieczeństwa, walczyli z pożarem i wybuchł zmiótł ich z powierzchni ziemi. Od wtorku trwa identyfikacja tego co z nich zostało.

W czwartek odbył się pogrzeb Sahar Fares. 25-latka była jedyną kobietą w ekipie, która ruszyła gasić pożar w porcie.

Know her name. This is Sahar Fares. She was a Lebanese female firefighter. 25 years old. She was one of the first responders at #Beirut port. She died along with her colleagues trying to extinguish the fire. Her burial is today. RIP Sahar 💔 pic.twitter.com/MUv82QGQyb

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 6, 2020