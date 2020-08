Braun o Smoleńsku, plandemii, Nowej Normalności i CIA: „PRZYPADEK?” [VIDEO]

PiS zawiązało sojusz z swoim największym wrogiem? Grzegorz Braun o tym jak czarny charakter komisji badającej katastrofę w Smoleńsku przestał przeszkadzać Jarosławowi Kaczyńskiemu.

PiS niepodzielnie rządzi we wszystkich komisjach sejmowych. Nieoczekiwanie posłowie PiS wybrali na przewodniczącego jednej z podkomisji Obrony Narodowej… Macieja Laska.

Lasek to były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To właśnie on badał okoliczności katastrofy w Smoleńsku.

Przez lata PiS demonizowało znienawidzonego inżyniera, by po objęciu władzy oddać mu kontrolę nad podkomisją w tak kluczowym obszarze. Sprawę skomentował dla telewizji NCzasTV poseł Grzegorz Braun z Konfederacji.

Braun nie krył zdziwienia zaistniałą sytuacją. – PiSowska większość wybrała tego samego Laska, który przez lata był w otulinie propagandowej PiSu czarnym charakterem – wskazywał Braun.

– W tym kontekście zwracałem uwagę kolegom i koleżankom posłom kogo sobie wybrani. Oni oczywiście dobrze wiedzieli kogo wybrali – dodał Braun.

Po podniesieniu tej kwestii przez posła Konfederacji PiS po cichu odwołało Laska. Niesmak jednak pozostał.

Źródło: NCzasTV