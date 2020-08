Polityk z Porozumienia nie wytrzymał. Odpowiada szefowi SLD ws. działacza LGBT. „Włodek. Ku***. Margot na*** gostka”

Kamil Bortniczuk z Porozumienia Jarosława Gowina odpowiedział w mediach społecznościowych Włodzimierzowi Czarzastemu, który bronił Michała Sz. pseud. „Margot”.

„Dwa miesiące więzienia dla Margot. Za poglądy. Za własne zdanie. Za niezależność. Za prawo do bycia sobą. To może dotknąć Twoją córkę lub syna. Dlaczego to zrobiono? Za awans? Za podwyżkę? Za dobre słowo zwierzchnika? Posłanki Lewicy i inni uczciwi ludzie interweniują. Po to są” – napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty, szef SLD.

Przypomnijmy, że Michał Sz. pseud. „Margot”, nie został zatrzymany ani za poglądy, ani za powieszenie flagi na pomniku (jak kłamała lewica). Mężczyzna – który czasami podaje się za kobietę – został zatrzymany za wandalizm i atak fizyczny na działacza pro-life.

Kamil Bortniczuk z Porozumienia Jarosława Gowina nie wytrzymał i sprostował kłamstwa Czarzastego. Parlamentarzysta użył języka nieparlamentarnego ale można go w tej sytuacji zrozumieć.

„Włodek. Kur**. Za poglądy, za własne zdanie, za niezależność i za prawo do bycia sobą to ten/ta Margot naj*** gostka z antyaborcyjnego busa. Uliczna żuleria i bandytka. Kumasz?” – napisał na Twitterze.