Popularny kierowca F1 przerywa milczenie. „Mam dość bycia nazywanym rasistą za to, że nie klęczę przed startem”

Tak jest m.in. w Formule 1, w której modę na „postępowe” gesty narzucił sam Levis Hamilton. Kierowca Ferrari Charles Leclerc z Monako mówi jednak – „mam dość bycia nazywanym rasistą za to, że nie klęczę przed startem do wyścigu”.

Charles Leclerc nie jest tu na szczęście jedyny. Jest jednym z sześciu kierowców, którzy w tym sezonie nie padają na kolana. W wyścigach GP F1 w tym roku takie ceremonie „protestu przeciwko rasizmowi” są z góry zaplanowane. Leclerc ograniczał się do zakładania koszulki z napisem „koniec z rasizmem”. Takie koszulki dostarczyli wszystkim członkom ekip organizatorzy wyścigu. Okazuje się, że to za mało…

Przed inauguracyjnym sezon Formuły 1 wyścigiem o GP Austrii, Leclerc podkreślił, że „jest zaangażowany w walkę z rasizmem”, ale dodał, że „liczą się fakty i zachowania w codziennym życiu, a nie formalne gesty”.

