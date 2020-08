Schwytano rekordową liczbę nielegalnych imigrantów

Zatrzymano rekordową liczbę 235 nielegalnych imigrantów próbujących na 17 łodziach przedostać się przez kanał La Manche. Zostali zauważeni przez brytyjskie łodzie patrolowe straży granicznej. Pozostaje pytanie, co po drugiej stronie kanału robią służby francuskie?

Informowaliśmy już, że pomimo spotkania MSW tych dwóch krajów i brytyjskich monitów, coraz większa liczba migrantów „rzuca się przez morze”. Zatrzymanie 6 sierpnia 235 migrantów to największa w historii dobowa liczba imigrantów schwytanych przy próbie przedostania się do Wielkiej Brytanii drogą morską.

W ten sposób został pobity dobowy „rekord”, ustanowiony zaledwie tydzień temu. W poprzedni czwartek złapano 202 osoby, a w lipcu tego roku na kanale La Manche schwytano ponad 1100 nielegalnych imigrantów. To o ponad 50 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Migrantom sprzyja bowiem pogoda.

W związku z tym drastycznym wzrostem poselska komisja spraw wewnętrznych wszczęła w piątek dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę tego zjawiska. W szczególności ma zbadać rolę gangów przestępczych zajmujących się przemytem ludzi. Także działania brytyjskich i francuskich władz w celu powstrzymywania nielegalnej imigracji oraz sytuację w obozach dla migrantów po francuskiej stronie kanału.

„Liczba nielegalnych rejsów małych łodzi jest przerażająca i niedopuszczalnie wysoka. Liczby te są skandaliczne. Francja i inne państwa UE są bezpiecznymi krajami. Prawdziwi uchodźcy powinni ubiegać się o azyl tam, a nie ryzykować życiem i łamać prawo, przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. Wiem, że kiedy Brytyjczycy mówią, że chcą odzyskać kontrolę nad naszymi granicami – to dokładnie to mają na myśli” – napisała na Twitterze brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Według Sky News, w piątek 7 sierpnia rano zatrzymano już kolejnych ponad stu nielegalnych imigrantów na 11 łodziach….

