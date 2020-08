Unia idzie na wojnę z marihuaną? Zamyka rynek

Unia Europejska zamroziła rynek konopi. Czy to wojna o rynek marihuany z gigantami z USA i Kanady?

Organ wykonawczy Unii Europejskiej zamroził wszystkie zgłoszenia ekstraktów z konopi i naturalnych kannabinoidów podlegających przepisom dotyczącym tzw. nowej żywności, uznając je za leki.

Jak czytamy na Spidersweb.pl oznacza to, że przepisy rejestrowania większości produktów konopnych jako novel foods przestały obowiązywać. Co za tym idzie żaden nowy producent nie może wejść na ten rynek.

Prawie żaden. Otóż udałoby się to jedynie gigantom, którzy posiadają niebotyczny budżet i są w stanie wydać fortunę na kosztowne i długotrwałe badania, by zarejestrować produkt jako lek.

Na takim rozwiązaniu zyskają np. największe koncerny farmaceutyczne, które wytną konkurencję. Sprawa zszokowała Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych (EIHA).

– Komisja Europejska zamierza zabić sektor konopi: konstruując wstępny pogląd, że naturalne ekstrakty CBD z konopi są narkotykiem, wbrew wszelkim dowodom, najnowszej literaturze naukowej i ekologicznym aspiracjom UE.(…) Jeśli zostanie to potwierdzone i podtrzymane, takie stanowisko może zadać ostateczny cios branży konopi i pozbawić rolników mało wymagającej uprawy i dochodowego plonu z potencjałem do niesienia korzyści dla środowiska naturalnego. Kannabidiol pozostałby na rynku, ale tylko w postaci syntetycznej, wytwarzany przez szkodliwą i zanieczyszczającą środowisko produkcję chemiczną – czytamy w oświadczeniu Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych.

Mało tego, decyzja unijnych urzędników nie pokrywa się np. ze stanowiskiem Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych. Te jasno rozróżnia gatunki konopi uprawiane w celach produkcji narkotyków i gatunki o śladowym stężeniu psychoaktywnego THC, które są uprawiane w zupełnie innych celach.

Według Tomasza Domański ze Spidersweb.pl działanie to jest wymierzone w największych producentów z USA i Kanady. UE po prostu zablokowała im wejście na europejski rynek.

