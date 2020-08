Bezkarność dewiantów. Łaska sądów dla pedofilów – radnego i byłego posła

Eric Joyce, były poseł brytyjskiej Partii Pracy, został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd orzekł tylko karę więzienia w zawieszeniu, grzywnę i prace społeczne. Radny partii Pracy za pornografie dziecięca także otrzymał wyrok w zawieszeniu.

59-letni Eric Joyce w latach 2000 – 2015 był posłem Partii Pracy w Izbie Gmin. Przewidywany był tez w razie zwycięstwa lewicy na stanowisko ministra ds Irlandii Północnej. Jego karierę zakończyły jednak skandale.

W 2018 roku Joyce został aresztowany pod zarzutem posiadania pornografii dziecięcej. Na jednym z jego urządzeń znaleziono film pokazujący stosunki seksualne w sensie dosłownym z dziećmi od 1 roku do 7 lat. Zboczeniec szukał też w sieci materiałów z dziewczynkami pomiędzy 5 a 10 rokiem życia.

Sąd z Ipswich skazał go na osiem miesięcy wiezienia w zawieszeniu na 2 lata. Nakazano mu także wzięcie udziału w 18-dniowej rehabilitacji, zapłacenie kosztów oskarżenia w wysokości 1800 funtów i 150 godzin prac społecznych.

Sąd potraktował go wyjątkowo łaskawie, mimo, iż polityk Partii Pracy działał w warunkach recydywy. W 2015 roku Joyce został uznany winnym napaści i pobicia dwóch chłopców w wieku 14 i 15 lat. Został wtedy skazany na 10 tygodni więzienia – w zawieszeniu na dwa lata.

To kolejny w ostatnim czasie przypadek wyjątkowo łagodnego potraktowania pedofila i polityka partii Pracy przez sąd w Wielkiej Brytanii. Tydzień wcześnie Roger Spackman radny miejski Eexter, także należący do Partii Pracy został skazany za posiadanie ponad 290 tysięcy zdjęć pornograficznych z dziećmi na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Niektóre zdjęcia przedstawiały gwałty na dzieciach. Były to głównie dziewczynki poniżej 10 roku życia. Wiele fotografii poddano przeróbkom i fotomontażowi tak, że dziewczynki miały chłopięce narządy płciowe i tak odbywały stosunki seksualne.