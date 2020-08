Czy musimy nosić maseczki w sklepie? Prawnik tłumaczy nowe rozporządzenie rządu

Władza PiS chce, by sklepikarze wyrzucali ze sklepów ludzi bez maseczek. Jednak jak wskazuje mec. Magdalena Wilk sklepikarze nie mają takich uprawnień.

Rada Ministrów ogłosiła w piątek nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Chodzi m.in. o tzw. strefy, w których zaczną obowiązywać obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Jak się okazuje rozporządzenie to prawny bubel, który PiS przepchnęło bez uwagi na skutki. Rozporządzeniu przyjrzała się mec. Magdalena Wilk, prywatnie żona mec. Jacka Wilka z Konfederacji.

Wśród najważniejszych problemów znalazła się kwestia sklepikarzy. Od tych władza chciałaby, aby wypraszali ze sklepów ludzi bez maseczek.

Jednak przepchnięty bubel prawny nie daje im do tego żadnych uprawnień.

– Jak dotychczas, sprzedawcy, usługodawcy, właściciele placówek handlowych czy osoby nimi zarządzające nie mają żadnych uprawnień do pilnowania, czy klient zakrywa usta i nos, nikt też nie może wymagać, aby nie obsługiwali klientów bez maseczek – wskazuje mec. Wilk.

Problem rodzi się też w zakresie zwolnień z noszenia maseczek. PiS chciało, by tylko zaświadczenie od lekarza zwalniało ludzi z nakazu.

Tymczasem jak wskazuje mec. Wilk zlikwidowane zostało zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa ze względu na stan zdrowia.

– Jedynie całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa stanowią usprawiedliwienie. Dezaktualizują się zatem wskazówki dotyczące powoływania się na stan zdrowia i posiadania lub nie zaświadczenia. Astma, schorzenia dróg oddechowych, problemy kardiologiczne są od dziś mniej istotne niż obowiązek zakrywania ust i nosa – wskazuje adwokatka.

– Ktoś słyszał, że kwestia ma być tylko w posiadaniu zaświadczenia? To niech zapomni. Nawet jak macie zaświadczenie dotyczące wpływu zakrywania ust i nosa na Wasz stan zdrowia, to nie ma znaczenia. Dotyczy to całego kraju, bez względu na strefę – dodaje mec. Wilk.

Uwaga uwaga, nadciągnęło nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r., Dz. U. poz. 1356, w sprawie… Gepostet von Kancelaria Adwokacka Magdalena Wilk am Samstag, 8. August 2020

Źródło: Facebook Magdalena Wilk