Ekspert o koronapandemii: „Gdyby nie odkryto testu na koronawirusa, struktura śmiertelności byłaby taka sama”

Współautor książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy” socjolog Paweł Klimczewski przekonuje, że „gdyby nie odkryto testu na koronawirusa, to struktura śmiertelności byłaby taka sama”. Jednocześnie zapewnia, że autorzy nie podważają pandemii.

– Średnia wieku wszystkich zmarłych na koronawirusa wynosi 78 lat. Zmarli z tym wirusem mieli średnio 75,4 roku, czyli gdyby nie odkryto testu na tego koronawirusa, to ta struktura śmiertelności byłaby taka sama. Wiarygodność samego testu to oddzielna sprawa – stwierdził w rozmowie z dorzeczy.pl Paweł Klimczewski.

– Niczego nie podważamy – dodał. Jednocześnie podkreślił, że „nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat koronawirusa”.

– Nie ma żadnej metodologii. Ja jestem analitykiem rynku, socjologiem, badam polską populację od ponad 20 lat. Istnieje w badaniach ilościowych pojęcie próby reprezentatywnej. I w tym wypadku okazuje się, że nie ma w ogóle konkretnych badań przesiewowych całego społeczeństwa. Co więcej, w maju przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wprost poinformował, że badania przesiewowe, pokazujące statystyczny obraz zakażeń, będą jesienią. To nam w zasadzie ucina jakąkolwiek dyskusję na temat SARS-CO-V 2. Próbowałem dowiadywać się, jak wyglądają badania nad koronawirusem. Zorientowałem się, że są to badania na osobach przypadkowych. Nie ma to nic wspólnego z liczbą osób zarażonych, zakażonych w populacji – zwrócił uwagę naukowiec.

Klimczewski odniósł się także do samego koronawirusa. Jak mówił, „ta choroba – jak każda inna – dotyka ludzi chorych, słabszych, a przede wszystkim w podeszłym wieku”.

– Jest ona (struktura zgonów – przyp. red.) identyczna ze strukturą zgonów w Polsce za cały, poprzedni rok. Zawsze dwa promile zgonów stanowią nastolatkowie i właśnie w grupie 950. zmarłych z tym wirusem, jakich opisałem w maju, było dokładnie 2 nastolatków. Robienie z tego sensacji w mediach jest po prostu głupawe i odbiera godność ludziom, którzy odeszli wcześniej, bez tego wirusa – podkreślił socjolog.

Pandemia strachu

Klimczewski nie ukrywał, że na początku sam padł ofiarą medialnej psychozy. Jednak ze względu na wykonywany zawód postanowił przyjrzeć się zarazie pod kątem analitycznym. Z przeprowadzonych przez niego analiz wynika, że śmiertelność na COVID-19 nie przekracza niepokojącego poziomu.

– Okazało się szybko, że ponad 200 osób dziennie umiera na choroby układu oddechowego. To są wszystkie astmy, grypy, zapalenia płuc, gruźlice itd. Wirus działa w ten sposób, że gdy organizm jest słaby, uruchamia kostkę domina. Gdy jest silny, to nie dzieje się nic – podkreślił.

Według Klimczewskiego, niepokojącą granicą jest liczba 100 zgonów dziennie z powodu koronawirusa. Obecnie jednak średnia utrzymuje się na poziomie 30.

Ponadto współautor „Fałszywej pandemii” zauważył, że zarządzony przez władze lockdown nie miał wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa. Został bowiem wprowadzony zbyt późno.

– Z danych, którymi dysponujemy wynika, że zachorowania i szczyt śmiertelności był pod koniec kwietnia. I wtedy większość ludzi była już zarażona. Najszybsze rozchodzenie się patogenu miało miejsce w okresie blokady i przed nią – podkreślił Klimczewski.

Zdaniem naukowca koronawirus jest bardzo zaraźliwym i niebezpiecznym patogenem, jednak śmiertelnym głównie dla osób starszych. Jak podkreślał, należy więc chronić ludzi z grup ryzyka i zadbać o ich bezpieczeństwo.

– Ale to należy robić zawsze – w każdym sezonie grypowym. Natomiast podjęte środki bezpieczeństwa, lockdown były absolutnie nieadekwatne do zagrożenia. Liczba wolnych respiratorów wielokrotnie przekraczała potrzeby w tym okresie. Wiadomo to od końca kwietnia, odkąd notujemy szybki spadek zgonów z tym patogenem – skwitował Paweł Klimczewski.

Źródło: dorzeczy.pl