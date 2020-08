Francja szantażuje jak Turcja. Będzie powstrzymywać nielegalnych imigrantów, jak dostanie pieniądze

Francuzi domagają się 30 milionów funtów (ok 150 milionów złotych) w zamian za zezwolenie brytyjskiej marynarce by zawracała nielegalnych migrantów, którzy wypłynęli z wybrzeży Francji.

W ciągu zaledwie trzech dni 516 nielegalnych imigrantów przekroczyło kanał La Manche Dzienny rekord, który wynosił 235 padł w czwartek. Rząd brytyjski oficjalnie zwrócił się do wojsk brytyjskich o wsparcie brytyjskich sił granicznych, a ministerstwo spraw wewnętrznych rozważa reakcję w stylu australijskim -blokowanie i zawracanie łodzi imigrantów na morzu.

Dziennik „The Telegraph” informuje, że sekretarz obrony Ben Wallace i minister spraw wewnętrznych Priti Patel rozważają wysłanie marynarki wojennej, by zawracały łodzie, a także użycie dronów do patrolowania wybrzeża.

Plan, który ma zostać przedstawiony francuskiemu rządowi, będzie polegał na natychmiastowym odsyłaniu nielegalnych imigrantów do Dunkierki w północnej Francji. Francuzi jednak żądają za to pieniędzy. Wielka Brytania miałaby zapłacić 30 milionów funtów, za to, ze jej jednostki będą mogły odstawiać do Francji nielegalnych imigrantów.

Źródła rządowe podały, że ministrowie są „wściekli” na tę prośbę, a jeden z nich powiedział „The Times” , że „żądania pieniędzy są szantażem”. Inny oskarżył Paryż o próbę „dojenia” Londynu.

Brytyjczycy już zapłacili Francuzom ponad 100 milionów funtów za powstrzymywanie przypływu łodzi w ciągu ostatnich sześciu lat. Jednak już w tym roku przybyło ich ponad 4000 – ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 roku.

Raporty pokazują, że od stycznia 2019 tylko co 40 nielegalny imigrant z tych, którzy przepłynęli Kanał La Manche został zawrócony do Francji.