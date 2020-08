Histeria „Gazety Wyborczej” Michała Sz. zamknięto w męskim areszcie. „To najgorsza rzecz jaka ja mogła spotkać”

„Gazeta Wyborcza” bije na alarm, że Michał Sz. podejrzany o bandycki napad, a podający się za Margot będzie siedział w areszcie z mężczyznami. Poseł Śmiszek zapowiada interwencję w Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu.

„Margot będzie siedzieć w męskim areszcie. „To najgorsza rzecz, jaka mogła ją spotkać” – zatytułowała swój histeryczny artykuł „Gazeta Wyborcza” Chodzi oczywiście o Michała Sz., który podejrzany jest o bandycki napad na działaczy pro life, a który nosi ksywkę Margot.

„Jestem wstrząśnięta, nie wiem, co powiedzieć – Julia Kata, psycholożka i wiceprezeska fundacji Trans-Fuzja, bierze dwa oddechy, ale to wciąż za mało, żeby się uspokoić” – pisze gazeta.

Pani psycholog Kacie radzimy skorzystanie z pomocy psychologa. Może coś poradzi na ten brak stabilności emocjonalnej.

„Zatrzymanie Margot i jej aresztowanie. Choć Margot czuje się kobietą, najbliższe dwa miesiące ma spędzić w męskim areszcie. – To trauma, która zostaje z człowiekiem przez lata. O tym, co wydarzy się w celi, nawet boję się myśleć – komentuje Julia Kata, psycholożka i wiceprezeska fundacji Trans-Fuzja” – pisze „Wyborcza”

Według Krzysztofa Kliszczyńskiego z organizacji LGBTWC Lambda Warszawa zamknięcie mężczyzny z mężczyznami oznacza upadlanie – „To potworne upodlenie człowieka. Osoba, która nie identyfikuje się z płcią przypisaną przy urodzeniu, spędzi dwa miesiące w jednej celi z grupą mężczyzn. W ten sposób odbiera się ludziom godność” – mówi gazecie Kliszczyński.

Dla posłanki Urszuli Zielińskiej z Koalicji Obywatelskiej to „niszczenie ludzi”/ Natomiast poseł Krzysztof Śmiszek zapowiada interwencję w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu.

– „Sprawa jest wyjątkowa. Nieczęsto zdarza się sytuacja, kiedy do aresztu zostaje przewieziona osoba transpłciowa. To nie znaczy, że takie sytuacje się nie zdarzały. Kilkakrotnie orzekał na ten temat Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu. Jedna z ostatnich spraw dotyczyła Polski. Trybunał szybko wydał decyzję zabezpieczającą, na mocy której osoba transseksualna musiała być przeniesiona. Gwarantuję, że jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ będę monitorował tę sprawę i zrobię wszystko, by Margot nie stała się krzywda” – mówi Śmiszek zapowiadając składanie donosu, który Unii da kolejny pretekst do wtrącania się w nasze sprawy.

Co czeka Polskę?

Sprawa podejrzanego o bandycki napad Michała Sz. pokazuje co czeka Polskę jeśli, tak jak Zachód, podda się ideologii LGBTWC. Media, politycy, rożni działacze etc już mówią o podejrzanym jak o jakiejś aktywistce Margot. To tylko pozornie absurdalna, groteskowa sprawa. Oto jest jakiś Michał, który podaje się za Małgosią, więc powinien być z nimi osadzony. Kompletnie nie ma znaczenia co sadzą na ten temat kobiety, którym do celi zostanie wsadzony jakiś facet i będzie chodził z nimi pod natryski, wspólnych szatni etc. Ich poczucie dyskrecji, intymności etc kompletnie się nie liczy.

Być może więc społeczeństwo facetowi, który opowiada, że jest kobietą powinno zafundować jakieś specjalne, wyjątkowe warunki. Może Michał S powinien sobie wybierać z kim siedzi? A może dać mu w ogóle oddzielną celę, świetlicę, własną łazienkę, osobno wyprowadzać i w ogóle urządzić cały areszt tak, by czuł się komfortowo?

Cała sprawa ma znacznie głębszy wymiar To początek niszczenia więzi społecznych, rodzinnych, wartości, które wyznajemy, podważanie całej kultury i cywilizacji. Nie będziemy wiedzieli co oznaczają najbardziej podstawowe pojęcia: kobieta, mężczyzna, matka ojciec, córka, syn, rodzina, małżeństwo, związek pomiędzy ludźmi.

Zafundujemy sobie problemy praktyczne dokładnie takie jak Zachód, który już zupełnie sobie z nimi nie radzi. Toalety, natryski, szatnie nie uwzględniające podziału na płcie sprawią, że do damskich włażą dewianci, a prawo jest bezradne. Faceci podający się za kobiety będą brać udział w zawodach sportowych i całkowicie podważać sens rywalizacji między kobietami.

Organizacje LGBT działając dokładnie tak jak sekty wyławiać będą dzieci z problemami, otaczać opieką i prac mózgi wmawiając im, że rozwiązaniem jest zmiana płci. Po to mieliby do szkół zostać wprowadzeni tzw. edukatorzy seksualni. Rodzice będą tracić kontrolę nad wychowaniem swoich dzieci. Tysiące ich poddawane jest różnym „zabiegom” „kuracjom”, których skutki są często nieodwracalne. Tak jest mi.n w Wielkiej Brytanii, gdzie trwa śledztwo dotyczące m.in poddawania „korekcie” płci nawet 4-letnie dzieci.

Po kilkunastu latach widać jakich zniszczeń na Zachodzie dokonała ideologia LGBT. Tamtejsze społeczeństwa nie tylko nie są w stanie odtwarzać swej populacji, ale też stały się kompletnie bezradne wobec inwazji obcych kultur, co jest konsekwencją całkowicie niekontrolowanej imigracji.