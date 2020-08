„Męskie granie przemieniło się w sodomickie granie”. Kolejni artyści pozują z tęczowymi flagami

Podczas sobotniego koncertu Męskiego Grania artyści zamanifestowali swe poparcie dla agresywnych środowisk LGBT. Dawid Podsiadło zwrócił się ze specjalnym apelem do Kingi Dudy.

W ciągu ostatnich dni przez Polskę przelewa się fala szaleństwa. Zaczęło się od dwumiesięcznego aresztu dla Michała Sz., który ubzdurał sobie, iż jest kobieta i przedstawia się jako Margot.

Mężczyźnie postawiono sześć zarzutów, w tym napaści na wolontariusza fundacji Pro – Prawo do Życia, a także zniszczenie ciężarówki do niej należącej. W piątek na ulicach Warszawy doszło do demonstracji środowisk LGBT.

Te natomiast przerodziły się w zamieszki. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, m.in. za niszczenie radiowozów Policji, a także ataki na funkcjonariuszy.

Swe poparcie dla agresywnych środowisk LGBT wyraża coraz więcej znanych osób. Tęczowe flagi pojawiły się także na koncercie Męskiego Grania. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” zauważył, że wydarzenie powinno zmienić nazwę.

– Czyli męskie granie przemieniło się w sodomickie granie. Żywiec mi już więcej przez gardło nie przejdzie – napisał na Twitterze.

Podczas swego wystąpienia głos w sprawie zabrał Dawid Podsiadło, który zwrócił się bezpośrednio do Kingi Dudy. – Kinga, taki ładny apel miałaś. Taki ładny… – powiedział nawiązując do słów Dudy z wieczoru wyborczego.