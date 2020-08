Niepokojące doniesienia z Białorusi. Dochodzi do starć z milicją. Masowe zatrzymania podczas wielotysięcznych manifestacji w całym kraju

Według rządowych sondaży wybory wygrał prezydent Aleksandr Łukaszenka uzyskując prawie 80 proc. głosów. Białorusini nie wierzą w te wyniki.

– Protesty w wielu miastach Białorusi już trwają. Mińsk wychodzi na ulice. W Brześciu milicja użyła gazu łzawszego. Internetu brak, połączenia telefoniczne są kiepskie. Taki informacje z ostatniej chwili – informuje na Twitterze dziennikarz Rusłan Szoszyn.

Problemy z internetem na Białorusi zaczęły się już wczesnym popołudniem. Ludzie masowo zgłaszali, że nie mogą się połączyć z siecią.

– Wiadomości z Mińska: administracja prezydenta i inne rządowe budynki otoczyły jednostki specjalne, wszędzie wojskowe samochody i armatki wodne. Wyłączono z ruchu stację metra Plac Lenina oraz otoczono place w centrum stolicy. Łukaszenko przygotowuje się do konfrontacji z narodem – napisał Soszyn wcześniej.

Także telewizja Bielsat donosi o protestach i zatrzymaniach uczestników zgromadzeń przez milicję.

W Mińsku doszło do starcia między protestującymi ludźmi i milicyjnymi oddziałami OMON-u – podała w niedzielę wieczorem agencja TASS. Do starcia doszło na prospekcie Maszerawa, milicja zablokowała tę arterię, wiele osób zostało zatrzymanych.

Portal Tut.by informuje o brutalnych zatrzymaniach, telewizja Biełsat nadająca z Polski podała, że doszło do starć z milicją. W rejonie prospektu Maszerawa wyłączono oświetlenie miejskie – podał korespondent rosyjskiego portalu MBCh Media.

Tut.by podaje, powołując się na świadków, że milicja użyła granatów hukowych.

Clashes with OMON continue in Minsk. Flash-bang grenades are being used at Nemiga pic.twitter.com/WE44pS944G

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020