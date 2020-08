Prawdziwe oblicze „prześladowań”. Michaś vel Margot przyznał, że pobity kierowca furgonetki nikogo nie atakował [WIDEO]

Do sieci trafiło nagranie z narady prominentnych tęczowych aktywistów w Polsce. Wśród nich znalazły się Baker z organizacji Trans-Fuzja, Magda Dropek czy Barbara Biskup. Tematem rozmowy był napad kolektywu Stop Bzdurom na antypedofilską furgonetkę Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej kierowcę.

Michał Sz., aresztowany w piątek na dwa miesiące, podający się za „Margot” w nagraniu przyznał się do ataku na furgonetkę.

– Od wczoraj uprawiamy sobie taki sport łapania ciężarówek na mieście Fundacji Pro, zatrzymywania ich, zamalowywania im tablic – mówił Sz.

– Dzisiaj Fundacja Pro wpadła na pomysł, że przejedzie nam pod domem, więc przyjęłyśmy zaproszenie. Więc zatrzymałyśmy ciężarówkę, no a że dużą bandą ogarnęłyśmy to lista zniszczeń jest opisana na Stop Bzdurom dokładnie – dodał.

Jak przyznał, grupa chuliganów nie odniosła praktycznie żadnych obrażeń.

– Jeżeli chodzi o obrażenia, które odniosła nasza grupa, to jedna tylko osoba doznała jakiejś intensywnej przemocy fizycznej i jest ranna. I to nie przez pracowników furgonetki, którzy są bardzo dobrze przeszkoleni do tego typu sytuacji i wiedzą, że nie mogą reagować na nic, tylko od przechodnia, który był zaangażowany w tę sprawę intensywnie. I to tyle, jeśli chodzi o nasze szkody – relacjonował „Margot”.

Jak przyznali przedstawiciele Stop Bzdurom, jeden z chuliganów miał lekko rozciętą wargę.

– Myślę, że typ dostał też większe obrażenia od niej niż ona od niego sumarycznie – cieszył się Sz.

W nagraniu głos zabrała też „Łania”, dziewczyna Sz.

– Te furgonetki nawet nie są takim problemem, bo większość z tych osób, które je prowadzi rzeczywiście jest przeszkolona z tego, żeby nie reagować, ładnie wypaść na zdjęciach. Ale dużo ze strony gapiów i osób, które akurat się przy tym znajdują. Bo część rzeczywiście nas wspiera i zatrzymuje te furgonetki razem z nami, a część krzyczy, że „jesteście ideologią” i pomaga tym osobom z Fundacji Pro – mówiła.

– Wczoraj jedna pani, taka starsza, nas nagrywała i krzyczała do nas, że nie jesteśmy dziewczynami, tylko jesteśmy ideologią i że nam się należy czy coś takiego. I była bardzo zaangażowana w to – żaliła się aktywistka.

Zapytana, o to jak reagują na hasło o ideologii, stwierdziła: „Ciężko jest reagować na takie rzeczy, bo w sumie nie ma co zrobić tak naprawdę. To nie jest jakaś przestrzeń do dialogu, czy czegoś takiego. Najczęściej po prostu zostawiamy tę osobę samą sobie, żeby sobie pokrzyczała i tyle. Szczególnie, że to są często osoby – nie jakieś dresiarskie łebki, które się do nas szarpią – tylko zwykłe obywatelki, więc też nie za bardzo jest co z tym zrobić”.

Film z ataku na furgonetkę z udziałem Michała Sz. „Margot” można obejrzeć poniżej.

Wolontariusz, który filmował rozwścieczony tłum został zaatakowany przez kilka osób, poturbowany i rzucony na ziemię. Bojówkarze biegali z nożami wokół samochodu, cięli plandeki, wyrwali lusterko i tablicę rejestracyjną. https://t.co/zKfoB5kpqh — Fundacja Pro (@Prawo_do_zycia) June 27, 2020

Źródła: YouTube/nczas.com