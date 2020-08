Chińskie samoloty bojowe nad Tajwanem. Pekin zareagował na wizytę amerykańskiego ministra

Myśliwce typu J-11 i J-10 przekroczyły środek cieśniny około godz. 9 rano czasu miejscowego (godz. 3 rano w Polsce), wkrótce przed spotkaniem Azara z prezydent Tajwanu Caj Ing-wen. Zostały namierzone przez tajwańskie naziemne rakiety przeciwlotnicze i „przepędzone” przez tajwańskie samoloty – przekazało ministerstwo obrony wyspy.

Minister Azar przybył na Tajwan w niedzielę. Jest on najwyższej rangi przedstawicielem rządu USA, odwiedzającym wyspę od czasu zerwania formalnych stosunków dyplomatycznych w 1979 roku.

Władze ChRL stanowczo protestowały przeciwko tej wizycie i wszelkim oficjalnym kontaktom Waszyngtonu z Tajpej. Zapowiadały również niesprecyzowane działania odwetowe. Pekin uznaje Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczył możliwości użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę.

Chinese PLA attempted again to sneak through #TaiwanStrait airspace centre line on Monday morning around 10am, PLAAF J-10 & J-11 warplanes were detected as Taiwan Air Force scrambled jets to warn off the Chinese fighter jets from Taiwan airspace. pic.twitter.com/QrFDexqJa7

