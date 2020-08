Historia jest „zbyt biała”. Wzywa do zawieszenia lekcji historii, dopóki nie powstanie „antyrasistowski” program [VIDEO]

Czarnoskóry deputowany Demokratów ze stanu Illinois La Shawn Ford wezwał do zawieszenia lekcji historii w szkołach w całym regionie. Wszystko dlatego, że przedstawiana w książkach wersja jest „zbyt biała”. Zdaniem polityka prowadzi to w konsekwencji do białych przywilejów i tworzenia „rasistowskiego społeczeństwa”.

La Shawn Ford stwierdził, że lekcje historii powinny być zawieszone, dopóki nie powstaną nowe podręczniki do tego przedmiotu.

– Dziś wzywam do zawieszenia lekcji historii w Illinois. Martwimy się, że obecnie nauczanie historii prowadzi do białego przywileju i rasistowskiego społeczeństwa – mówił polityk.

– Wzywam Stanową Radę Edukacji do zakończenia nauczania historii w lokalnym okręgu szkolnym. I do podjęcia natychmiastowych działań poprzez usunięcie obecnych podręczników do historii i praktyk programowych, które nie przedstawiają uczciwie naszej historii dopóki odpowiednia alternatywa nie zostanie opracowana. Zamiast tego powinniśmy poświęcić większą uwagę obywatelom i upewnić się, że uczniowie rozumieją nasz demokratyczny proces oraz to, w jaki sposób mogą być w niego zaangażowani – grzmiał.

– Osoba, która rozumie prawdziwą historię flagi Konfederacji nie powiewałaby nią, ponieważ nie rozumiałaby bólu i cierpienia – twierdził. Zdaniem Forda flaga Konfederacji symbolizuje przegraną.

– Mogłaby z łatwością powiewać flagą amerykańską i być zwycięzcą – dodał.

Rekompensaty za „nieodpowiednie” podręczniki

Polityk poruszył także kwestię opłacenia nowych „antyrasistowskich” podręczników do historii. Stwierdził, że skoro przez tyle lat ludzie płacili wydawcom starych, uczących „białej supremacji”, książek, to teraz wydawcy są im winni zwrot tych pieniędzy.

Jednocześnie wezwał także czarnoskórego Prokuratora Generalnego Illinois Kwame Raoul’a, żeby przeprowadził dochodzenie w sprawie branży podręczników. Wszystko po to, by stan mógł uzyskać od wydawców rekompensaty za „nieodpowiednie” książki.

Deputowany zapewnił również, że uchwalona zostanie odpowiednia ustawa dotycząca nauczania historii w Illinois. Przepisy mają zapewnić, że niezależnie od pochodzenia, historia każdego z mieszkańców zostanie uwzględniona w tym stanie.

– Czy jesteś homo, czy hetero, czarny, biały, Latynosem, Azjatą – nie ma znaczenia. Zasługujesz, żeby być odpowiednio przedstawiony w książce od pierwszej do ostatniej strony – mówił.

Polityk podkreślił, że na odpowiednią „reprezentację” w nowej wersji podręczników do historii mogą liczyć także Żydzi. Co więcej, stwierdził, że obecnie nawet biali nie mają odpowiednio przedstawionej historii, bowiem niedoreprezentowane są kobiety. Poza tym zostali przedstawieni jako jedyni prawowici mieszkańcy ziemi, która jest także dla kolorowych.

