Ks. Jacek Gniadek SVD odnosząc się do tekstu w prorządowym tygodniku „Sieci” skomentował podejście polskiego rządu do mniemanej pandemii koronawirusa. – Tak kończy się zawsze centralne planowanie i zarządzanie. Świat odchodzi od idei własności prywatnej i zaczyna się gubić – napisał.

Tygodnik Sieci na swej okładce pyta o to „Czy to fałszywa pandemia”. – Czy to fałszywa pandemia? Czy koronawirus to rzeczywiście śmiertelne zagrożenie dla ludzkości, czy też wielka manipulacja, za pomocą której potężne siły chcą osiągnąć ukryte cele? – uderzają nas pytania z okładki.

„Druga fala histerii”

Autorem tekstu pod tytułem „Druga fala histerii” jest Maciej Pawlicki. Autor pisze krytycznie o podejściu rządu do koronawirusa i gospodarczego lockdownu. Jak wskazuje rosnąca liczba zakażeń może wynikać po prostu z większej liczby testów.

Pawlicki pisze, iż od „wielu miesięcy wiadomo, że liczba zakażonych jest wprost proporcjonalna do liczby wykonywanych testów. Innymi słowy – im więcej wykonami testów, tym więcej stwierdzimy zakażeń”.

Autor zauważa także, że liczba zgonów w Polsce w I półroczu 2020 roku jest mniejsza niż w poprzednim roku. – Dodatkowo zapytam: czy podliczyliście wszystkie zgony z powodu nieodbytych operacji, zawieszonej kuracji, zbyt późnej interwencji medycznej z powodu zamrożenia służby zdrowia, czy wszystkie samobójstwa z powodu depresji związanej z utratą środków do życia czy samotności? – zauważa celnie.

Zdaniem Pawlickiego lockdown przyniósł więcej szkód niż pożytku, a do głównego nurtu coraz silniej przebijać się będą głosy o medycznych, naukowych i statystycznych argumentach pokazujące, że mniemana pandemia koronawirusa nie jest aż tak dużym zagrożeniem jak malują to media.

Tak kończy się centralne planowanie

Do tekstu autora Sieci atakującego rząd za politykę wobec koronawirusa, który w tym samym tekście stwierdza, iż rządowi PiS dobrze życzy, odniósł się na Facebooku ks. Jacek Gniadek SVD.

– Tak kończy się zawsze centralne planowanie i zarządzanie. Świat odchodzi od idei własności prywatnej i zaczyna się gubić. Własność prywatna jest koniecznym elementem kalkulacj ekonomicznej, bez której nie bylibyśmy w stanie zbudować sprawnie działającego systemu cen – pisze.

– To dlatego zawalił się świat, który próbował zbudować ZSRR. Dzisiaj wpadłyśmy w kolejna pułapkę. Nie potrafimy właściwie ocenić kosztów alternatywnych naszych decyzji. Zamknięcie gospodarki było posunięciem nieodpowiednim jako środek zapobiegawczy w celu zmniejszenia zaistniałego zagrożenia. Tak nieroztropnie działają politycy, którzy nie zarządzają własnym majątkiem…. – dodaje ksiądz.