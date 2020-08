Na Białorusi zaczyna się gotować. Ludzie spontanicznie wychodzą na ulice [WIDEO]

Do ostrzału, prawdopodobnie kulami gumowymi, doszło w rejonie ulicy Kalwaryjskiej. Strzelającymi byli ludzie w strojach koloru khaki – podała gazeta „Nasza Niwa”, której dziennikarka została ranna w nogę. W rejonie tej samej ulicy milicja użyła granatów hukowych przeciwko protestującym – relacjonuje portal Tut.by.

This is at the gallery towards Nemiga in Minsk pic.twitter.com/MYcGKWjugq

Na prospekcie Maszerawa milicja drogowa zatrzymuje auta, których kierowcy trąbią klaksonami. Poprzedniego wieczora w ten sposób kierowcy wyrażali poparcie dla demonstrujących.

W innych punktach Mińska trąbiące auta nie są jednak zatrzymywane, a kierowcy niekiedy pokazują z okien aut symboliczne białe przedmioty, np. opaski.

Według Radia Swaboda rozpędzaniem protestujących w rejonie hotelu Biełaruś dowodzi były szef oddziałów specjalnych MSW Dźmitry Pauliczenka, objęty sankcjami zachodnimi. Pauliczenka jest podejrzewany o związek z zaginięciami opozycyjnych polityków na Białorusi w latach 1999-2000.

W centrum Mińska widoczne są liczne siły oddziałów specjalnych milicji – OMON-u. Oddziały te zablokowały w jednym miejscu główną arterię miasta, prospekt Niepodległości. Ludzie chodzą wzdłuż prospektu w małych grupach. Nie jest jasne, dokąd się kierują.

Crowds are in the streets again, in Minsk and in small towns. No internet, mobile connection works with disruptions. Main central streets are blocked, metro doesn't stop in the center. People gather in small groups even on the outskirts. Police use power and flashbangs grenades. pic.twitter.com/WvpwBqWQgb

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2020