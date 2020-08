Szef KGB: Białoruskie służby zapobiegły zamachowi na kontrkandydatkę Łukaszenki

Przewodniczący białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Waler Wakulczyk oświadczył w poniedziałek, że służby te zapobiegły zamachowi na kandydatkę w wyborach prezydenckich Swiatłanę Cichanouską, główną rywalkę prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

Wakulczyk powiedział, że ze sztabu Cichanouskiej służby otrzymały informację o obawach o życie kandydatki. – Wcześniej wydział MSW ds. walki z ekstremizmem również przechwycił informację, iż potrzebna jest „ofiara sakralna”. Człowiek, który ją wysłał został już zidentyfikowany i zostanie w najbliższym czasie zatrzymany – powiedział szef KGB.

Zapewnił, że na polecenie Łukaszenki wysłano 120 osób, by ochraniały sztab Cichanouskiej. Wcześniej w poniedziałek Łukaszenka wspomniał, iż sztab kandydatki musiał zostać objęty ochroną, bowiem – jak oświadczył – „gdyby jednej z nich lub jeszcze komuś, nie daj Bóg, odcięto głowę, to musielibyśmy to z siebie zmywać latami”.

Z kolei sztab Cichanouskiej zapewnił, że nie zwracał się o ochronę podczas niedzielnych protestów. Nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa Cichanouska.

(PAP)