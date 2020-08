Cejrowski OSTRO o Szumowskim. „Uważa, że pożarł wszystkie rozumy”

Wojciech Cejrowski był gościem „Studia Dziki Zachód” na antenie „Radia WNET”. Wśród wielu tematów poruszono m.in. ostatnie informacje nt. koronawirusa i możliwych nowych obostrzeń.

Cejrowski publicznie zapytał ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, dlaczego w Polsce hydroksychlorina nie jest dopuszczona jako środek leczenia koronawirusa.

„Pytania są do prof. Szumowskiego następujące. Czy ten minister zeżarł wszystkie rozumy i jest mądrzejszy od wszystkich swoich kolegów? Dlaczego skoro część kolegów chce zastosować leczenie arechiną, to pan minister wprowadza cenzurę ustawową na przypisywanie tego leku? Czemu w sytuacji totalnego zagrożenia nie uwalniamy wszystkich mocy?” – mówił Cejrowski.

Doktor Zbigniew Hałat wskazywał niedawno, że hydroksychlorina (arechina) może być blokowana na zlecenie wielkich koncernów farmaceutycznych, które chcą wprowadzić na rynek swoje, znacznie droższe leki.

„Poprzedni pan doktor wspomniał o tym, że jest cenzura. Cenzura w sieci i publikatorach medycznych. One wszystkie są finansowane przez drogie koncerny. Jeżeli Google, Facebook i Youtube cenzurują informację na temat hydroksychloriny, czyli taniochy, to dlaczego to robią? Bo jednocześnie mają na swoich platformach reklamy drogich leków” – skomentował Cejrowski.

