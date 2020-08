Ruszają otwarte Kluby Konfederacji dla sympatyków. Sprawdź jak dołączyć [WIDEO]

11 sierpnia ruszyły Kluby Konfederacji, już dziś każdy sympatyk może dołączyć do klubu w swoim mieście czy wsi lub zgłosić się i założyć nowy. To pierwsza taka inicjatywa polityczna w Polsce.

Kluby Konfederacji to ponadpartyjna organizacja sympatyków Konfederacji. Została stworzona przede wszystkim dla tych, którzy nie chcą działać w partii politycznej jak KORWiN, Ruch Narodowy czy Korona, ale chcą zaangażować się w działalność Koalicji Propolskiej.

Największa otwarta struktura w Polsce

– To największa otwarta struktura społeczno-polityczna w Polsce! Od dziś możecie stać się częścią naszego ugrupowania – każdy z Was może stworzyć w swoim regionie własny Klub lub dołączyć do istniejącego i działać w ramach Konfederacji – informuje Konfederacja.

– Organizujemy się w całym kraju, rozpoczynamy budowę naszych struktur i umacniamy nasze środowisko ideowej prawicy. Poznajmy się, działajmy wspólnie i razem wygrajmy kolejne wybory! – czytamy na Facebooku.

Jak dołączyć

Poniżej instrukcja krok po kroku jak zapisać się do Klubu Konfederacji. Jeżeli w Twoim mieście już istnieje klub, to:

1. Wejdź na stronę www.konfederacja.pl/kluby i zarejestruj się w serwisie zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

2. Po weryfikacji poprzez adres e-mail zaloguj się na swoje konto w serwisie.

3. W zakładce „Kluby” odnajdź swój klub na mapie lub wpisz nazwę miasta w wyszukiwarkę.

4. Kliknij „Dołącz do Klubu” i Gotowe!

5. Oczekuj na informacje o pierwszych spotkaniach Klubu Konfederacji, które otrzymasz za pośrednictwem serwisu.