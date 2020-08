Trwają poszukiwania 15-letniej Pauliny z Łodzi. Dziewczyna wyszła z domu i ślad po niej zaginął

Od kilkunastu godzin trwają poszukiwania 15-letniej Pauliny Kaputy z Łodzi. Tamtejsi policjanci szukają tropu po dziewczynie, która wyszła z domu i zniknęła bez śladu.

Paulina Kaputa mieszka w dzielnicy Łódź Górna. To właśnie funkcjonariusze z VII komisariatu, którzy działają na jej terenie zajmują się sprawą zniknięcia dziewczyny, która od poniedziałku 10 sierpnia nie daje znaków życia. Tego dni ok. godz. 15.00 wyszła z domu i do tej pory nie wróciła, a jej telefon nie odpowiada.

15-latka ma 165 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała, waży 55 kg, ma owalną twarz i czarne, długie, proste włosy. Kiedy była widziana ostatni raz miała ze sobą torbę podróżną z nadrukiem w fioletowo-białe kwiaty.

Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mają informację o miejscu jej aktualnego pobytu proszone są o kontakt z VII komisariatem policji pod numerami telefonów: 47 841-24-56, 47 841-24-59 lub telefonem alarmowym 112.