Korwin-Mikke: Tfu „geje” z LGBTQZ są zorganizowani i bojowo nastawieni [VIDEO]

Wolnościowa prawica nigdy nie optowała za jakąkolwiek dyskryminacją – homoseksualistów, czarnych, kobiet, czy kogokolwiek innego. W odróżnieniu od lewicy jednak, prawicowcy proponują ludziom prawdziwą wolność, a nie przywileje.

Ruch LGBT to po prostu narzędzie w rękach lewicy do wprowadzania w życie swoich antywolnościowych postulatów i zarabiania pieniędzy. Homoseksualiści są tylko pionkami w ich brudnej grze. Zauważają to politycy wolnościowego skrzydła Konfederacji: Karol Wilkosz i Janusz Korwin-Mikke.

„Ruch #LGBT dba o los homoseksualistów, podobnie jak bolszewicy dbali o los robotników i chłopów. Ci „aktywiści” to banda karierowiczów, którym wyższe uczelnie (za publiczne pieniądze!) wyprały mózgi neo-marksizmem. Najwyższy czas, aby homosie potępili działanie tych prowokatorów!” – napisał na Twitterze Wilkosz.

W podobnym tonie polityk wypowiedział się w TVP INFO, podczas dyskusji z polityk Lewicy – Joanną Senyszyn.

Dowodem na prawdziwość słów Wilkosza mogą być choćby ostatnie wydarzenia. Kim jest Michał Sz. pseud. „Margot” i jego dziewczyna? Tak naprawdę to zwykła heteroseksualna para. Bawią się jednak w lesbijski związek (niby „niebinarny” Michał każe uważać się za kobietę). Najwyraźniej ruchowi LGBT zabrakło prawdziwych homoseksualistów, a tymczasem ta całkiem standardowa parka zbiera niezłe kwoty na różnego rodzaju zbiórkach.

Wpis Karola Wilkosza podał dalej, i opatrzył własnym komentarzem, prezes Janusz Korwin-Mikke. Konfederata również uważa, że LGBT tylko szkodzi homoseksualistom.

„Problem w tym, że ci (tfu!) „geje” z LGBTQZ są z’organizowani i bojowo nastawieni – a homosie, których jest znacznie więcej, nie są, bo każdy zna tylko kilkunastu homosiów (czasem: tylko jednego!) i się ze swymi upodobaniami nie afiszują. Więc niczego wspólnie nie mogą potępić!!!” – napisał polityk.