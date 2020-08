Kto zarobił na pandemii? SAME FAKTY! [VIDEO]

Kto jest największym beneficjentem pandemii koronawirusa? Jak na strachu zarabiają najbogatsi?

Od ponad pół roku świat ogarnęła pandemia koronawirusa i masowa panika podsycana przez media i polityków. Firmy, szczególnie te małe, przeżywają najgorszy kryzys od lat w wyniku obostrzeń i lockdownu.

Są jednak ludzie i instytucje, które podczas pandemii mają się całkiem nieźle. A wręcz zbijają właśnie teraz powiększają swój majątek.

Na pytanie kto i jak zarabia podczas pandemii odpowiedzi szukał dr Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”. Swoimi odkryciami podzielił się na antenie telewizji NCzasTV.

– Jak Unia Europejska wyrzuci bilion euro, to gdzieś to popłynie. Skoro Stany Zjednoczone wyrzuciły już 1,7 biliona dolarów to gdzieś te pieniądze popłynęły – podkreśla dr Sommer.

Powołując się na CNBC dr Sommer wskazał, że jeszcze pod koniec maja miliarderzy na świecie zarobili w trakcie pandemii 434 mld dolarów.

– Dlaczego tak się stało i w jaki sposób? – pyta dr Sommer. Jak wynika z publikacji CNBC najwięcej zarobili właściciele Amazona i Facebooka (Jeff Bezos i Mark Zuckerberg).

W przypadku Bezosa sprawa jest oczywista. W wyniku lockdownu i uniemożliwienia normalnego prowadzenia biznesu handel przeniósł się do sieci. A to jego królestwo.

Natomiast 90-letni George Soros stwierdził, że koronawirus to jeden z najpoważniejszych kryzysów w jego życiu… ale generalnie go nie martwi, bo był kryzysu przygotowany. Martwi go natomiast sytuacja w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech.

Źródło: NCzasTV