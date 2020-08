Obraził uczucia fotoradaru? 26-latek pokazał środkowy palec i dostał 75. razy wyższy mandat

26-latek w Niemczech wystawił środkowy palec w kierunku mijanego fotoradaru. Niedługo później listownie dostał mandat na 1500 euro i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

26-latek jechał BMW X5 drogą, na której obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km/h. Kierowca jechał ok 81 km/h, czyli dozwoloną prędkość przekroczył zaledwie o 11 km.

Mimo to mandat, który dostał wyniósł aż 1500 euro, czyli dokładnie 75 razy więcej niż „powinien”. Dodatkowo mężczyźnie odebrano prawo jazdy na miesiąc.

Wszystko przez to, że przejeżdżając obok punktu pomiaru wystawił środkowy palec w stronę fotoradaru. Obsługujący maszynę policjanci poczuli się personalnie dotknięci. Twierdzą, że gest nie był skierowany do fotoradaru, tylko właśnie do nich.

Tym sposobem młody kierowca odpowiedział dodatkowo za obrażanie funkcjonariusza państwowego i agresję na drodze. Gdyby powstrzymał się od obraźliwego gestu, to dostałby zaledwie 20 euro kary.