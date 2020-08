„Rozstrzelać Polaków.” Film Tomasza Sommera opublikowany przez IPN na YouTube [VIDEO]

Z okazji 87. rocznicy mordu na ponad stu tysięcach Polaków przez władze ZSRS, Instytut Pamięci Narodowej opublikował na swoim koncie na YouTubie film dokumentalny „Rozstrzelać Polaków”. Jego twórcami są redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer oraz Mirosław Majerana.

„IPN wrzucił wczoraj na yt „Rozstrzelać Polaków”. Polecam. A może pan Kurski się przełamie i pokaże?” – podał na swoim Twitterze Tomasz Sommer.

Naczelny „Najwyższego Czasu!” poszedł za ciosem i skierował apel do Jacka Kurskiego, żeby i on na TVP puścił film opowiadający o dramacie setek tysięcy Polaków. Bo była to tragedia nie tylko ponad stu tys. wymordowanych, ale także ich bliskich – żon i dzieci, którym rozbito rodziny i poddano represjom.

O czym opowiada film „Rozstrzelać Polaków”?

𝟭𝟭 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟭𝟵𝟯𝟳 roku szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz nr 00485, na podstawie którego Sowieci wymordowali co najmniej 𝟭𝟭𝟭 𝟬𝟵𝟭 Polaków – obywateli ZSRS.

Film dokumentalny Tomasza Sommera i Mirosława Majerana opowiada o tej, wciąż zbyt mało znanej, zbrodni przeprowadzonej w latach 1937-1938.

Pod zarzutem przynależności do fikcyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej, prowadzącej rzekomo działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz Polski, aresztowano wtedy nie mniej niż 𝟭𝟯𝟵 𝟴𝟯𝟱 osób.

Polacy ginęli prawie czterdziestokrotnie częściej niż inni obywatele Związku Sowieckiego. Dodatkowo, na podstawie rozkazu nr 00486 z 15 sierpnia 1937 roku, wydanego również przez Jeżowa, represjom poddano żony i dzieci skazanych „zdrajców Ojczyzny” –

Dokładna liczba ofiar tzw. Operacji Polskiej – zaplanowanej i systematycznie przeprowadzonej akcji ludobójstwa na Polakach w ZSRS – wciąż nie jest znana