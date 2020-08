Ubogacanie Szwecji. Zwabili 12-latkę do schroniska dla azylantów i zgwałcili

W szwedzkim Österåker policja aresztowała imigranta, który zgwałcił 12-latkę. Wcześniej zwabił ją do schroniska dla azylantów, gdzie mieszkał.

Do zbrodni doszło w czwartek 6 sierpnia. Dziewczynka wraz ze swoja przyjaciółką spotkała w centrum handlowym grupę młodych mężczyzn. Okazało się, że to imigranci. Została przez nich zaproszona do miejsca, w którym mieszkają – schroniska dla uchodźców. Tam została zgwałcona przez 19-letniego imigranta. Jak informuje dziennik „Aftonbladet” mężczyzna został następnego dnia aresztowany.

Maria Granat Hamberg, prawniczka domniemanego gwałciciela, odmówiła komentarza w sprawie, a sam dom azylantów został w weekend odgrodzony od świata zewnętrznego na czas śledztwa. odgrodzony do śledztwa.

Do zbrodni doszło ledwie kilka dni po tym jak sad podjął skandaliczną decyzję w podobnej sprawie. Szwedzki sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący afgańskiego migranta za gwałt na dziecku. Orzekł, że nie znał on prawdziwego wieku dziewczynki, mimo że podał go przy zamawianiu jej ulgowego biletu autobusowego.

20-letni Afgańczyk został skazany na początku tego roku za zgwałcenie 13-letniej dziewczynki. Orzeczono wobec niego półtora roku więzienia, grzywnę i deportację. Teraz sąd apelacyjny w Gota podważył tamten wyrok i nakazał uwolnienie imigranta. Sąd stwierdził, że nie zostało udowodnione, iż Afgańczyk znał rzeczywisty wiek dziewczynki- informuje „Nyheter Idag”.

Według akt sądowych Afgańczyk poznał dziewczynkę w mediach społecznościowych, uwiódł ją i umówił się z nią osobiście. Umówił się z nią w swoim mieszkaniu i by mogła do niego przyjechać kupił jej bilet autobusowy.

W mieszkaniu doszło do stosunku seksualnego.Afgańczyk twierdzi że za zgodą dziecka. ale 13-latka zgłosiła, iż została zgwałcona.

Imigrant twierdził też, że nie znał wieku dziewczynki. Ta jednak zeznała w sądzie, że wielokrotnie mówiła Afgańczykowi ile ma lat. Jak się okazało imigrant kupując jej bilet na autobus podał jej prawdziwy wiek – 13 lat i dzięki temu mógł dostać ulgowy. W sądzie tłumaczył, że wiek zmyślił i podał go, żeby bilet był tańszy i to tylko przypadek, że ten wiek, który podał, zgadzała się z rzeczywistym.

Ostateczni sąd uniewinnił imigranta. Ten już jest na wolności i oczywiście nie będzie deportowany.