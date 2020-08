Ubogacili Niemcy. Ściągnęli sobie niewolnicę do pracy, gwałcenia i znęcania się nad nią

Pochodzący z Syrii imigranci, ojciec i syn, zostali skazani za przemycenie nastolatki, uczynienie z niej niewolnicy, bicie i gwałcenie jej.

48-leni Ahmad E. i jego 22-letni syn Khaled E. obaj przybyli do Niemiec jako osoby ubiegające się o azyl. Po osiedleniu się, szlakiem bałkańskim przemycili do Niemiec 19-letnią Katbeth. Teoretycznie po to, by została żoną Khaleda.

Tymczasem obaj uczynili z niej niewolnicę. Usługiwała im, a Khaled A. traktował ją także jako swą zniewoloną nałożnicę. Gdy dziewczyna urodziła dziecko wywieźli ją na Bliski Wschód i pozostawili w Turcji w obozie dla uchodźców.

Ojciec został uznany winnym przemytu ludzi, handlu ludźmi i zniewalaniu. Wymierzono mu karę zaledwie dwóch lat i trzech miesięcy więzienia. Synowi udowodniono te same czyny, a ponadto co najmniej 4-krotne zgwałcenie dziewczyny i znęcanie się nad nią.

Na rozprawie sądowej przedstawiono nagrania, które telefonem komórkowym robiła dziewczyna w czasie swej gehenny. Syryjski imigrant gwałcił ją, bił, kazał całować swe stopy i dopiero wtedy, gdy to zrobiła przestawał ja katować. Oprawca znęcał się nad nią nawet wtedy, gdy była w ciąży. Został skazany na zaledwie 6 lat więzienia.

Po odbyciu kary obydwaj zwyrodnialcy mają być deportowani. Jednak niemiecki system w tych sprawach jest wyjątkowo mało sprawny i rzadko dochodzi do odsyłania imigrantów do ich krajów.

Dziewczyna wydostała się z obozu Turcji i ponownie przyjechała do Niemiec. Teraz mieszka tam w schronisku dla kobiet.