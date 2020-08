Wielka bijatyka w Sokołowie Podlaskim. Starli się goście z chrzcin i poprawin

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Sokołowie Podlaskim. W jednym lokalu odbywały się uroczystości chrzcin oraz poprawin wesela. W pewnym momencie pomiędzy gośćmi wywiązała się bijatyka. Pięć osób trafiło do szpitala.

Według policji, w bójce brało udział nawet 50 osób. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce w niedzielę ok. godziny 19:30.

Nie wiadomo, co dokładnie było zarzewiem konfliktu. Goście, którzy bawili się tego dnia na dwóch oddzielnych imprezach, ale w jednym lokalu, nagle skoczyli sobie do gardeł. Później zadziałał efekt domina, dołączali kolejni i tak tłukło się ok. 50 osób.

Większość uczestników była pijana. Pięć osób trafiło do szpitala. Policja stara się ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na razie nikogo nie zatrzymano.