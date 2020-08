Wykolejenie pociągu pasażerskiego w Szkocji. „Ekstremalnie poważny wypadek” [VIDEO]

Wielka Brytania, Szkocja. Przed godziną 10:00 czasu lokalnego, nieopodal miejscowości Stonehaven w Aberdeenshire, wykoleił się pociąg pasażerski. Brytyjskie media informują, że na miejscu pracuje ok. 30 wozów służb ratunkowych i śmigłowiec ratunkowy. Na miejsce jednak wciąż przybywają nowe służby.

Szkocka premier, Nicola Sturgeon, informuje o sytuacji na miejscu za pośrednictwem Twittera. „To ekstremalnie poważny wypadek. Otrzymałam wstępny raport z Network Rail i służb ratunkowych i jestem informowana na bieżąco. Myślami jestem z zaangażowanymi [w ratowanie – red.] osobami” – pisze polityk.

W Internecie pojawiły się już nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich, że unoszący się nad pociągiem dym.

Brytyjskie media informują, że tereny środkowej i wschodniej Szkocji były w ostatnim czasie intensywnie podmywane przez deszcze. To może być przyczyną wypadku.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 12, 2020