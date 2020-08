Afera w ZPP. Współzałożyciel wygrywa w sądzie i oskarża kolegę ministra Tchórzewskiego

ZPP i jego prezes wpadli w tarapaty za sprawą współzałożyciela Związku. W grę wchodzą poważne zarzuty pod adresem lobbystów, którzy mieli bronić polskiego biznesu.

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Cezarego Kaźmierczaka miał reprezentować interesy polskiego biznesu w walce z rządzącymi. Po przejęciu władzy przez PiS pojawiały się zarzuty, że Związek, podobnie jak „Solidarność”, unika konfrontacji z nową władzą.

Przyjaciel Kaźmierczaka – Krzysztof Tchórzewski po wyborach został ministrem energii, a następnie objął funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju. Sam Kaźmierczak stał się stałym komentatorem bliskich PiS mediów, które tytułowały go doktorem mimo, że brak informacji, by Kaźmierczak mógł się wylegitymować czymś więcej niż maturą.

Teraz okazuje się, że Kaźmierczak ma niemałe problemy. W środę sąd orzekł, iż lider Związku Pracodawców i Przedsiębiorców nielegalnie zwolnił jednego z założycieli.

Sprawa jest tym poważniejsza, że ZPP często występuje jako strona społeczna, a okoliczności zwolnienia są dwuznaczne. Tomasz Pruszczyński – bo o nim mowa – wytacza przeciwko Kaźmierczakowi ciężkie działa.

Pruszczyński zarzucił Kaźmierczakowi, że zamienił organizację, która miała bronić polski biznes w „maszynkę do robienia pieniędzy”. Ponadto padły zarzuty o brak przejrzystości finansowej ZPP oraz nepotyzm.

– ZPP jako organizacja przez te osiem lat osiągnęła sukces, co jest bez wątpienia zasługą Twoją, ale też całego zespołu i mojej skromnej osoby. Ostatni okres to jednak – w mojej opinii – czas, gdy przekształciłeś ZPP w maszynkę do zarabiania pieniędzy. Może byłoby to i dobre, gdyby przeznaczane były one na cele statutowe, a nie trafiały w dużej skali do Twojej i Marcina Nowackiego (drugiego wiceprezesa) kieszeni, za pośrednictwem faktur poza podstawowym wynagrodzeniem członka zarządu – twierdzi Pruszczyński.

– Jesteś człowiekiem, który zarabia według moich szacunków, 0,5-1 mln zł rocznie co stanowi bardzo duży procent całego budżetu ZPP i nie chcesz się wobec innych członków zarządu z tego wytłumaczyć/rozliczyć co już jest w istocie podejrzane. Zatrudnienie Twojej żony w ZPP też jest poza moimi standardami – dodaje.

