Konfederacja UJAWNIA. Pod pretekstem pandemii PiS wprowadza „totalitaryzm plus”

„Skandal! Pod pretekstem „zwalczania COVID-19” będziemy mieli wkrótce totalitaryzm pełną gębą. A tzw. „demokratyczna opozycja” ochoczo temu przyklaskuje!” – napisał na Twitterze Konrad Berkowicz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji. Polityk opublikował skandaliczny tekst.

„Czy teraz urzędnik może mnie legalnie próbować obić, bo w jego mniemaniu mogę roznosić wirusa? Będą mogli mnie też napaść i okraść, a łup przeznaczyć na zakup maseczki?” – zastanawia się z kolei inny wolnościowiec z Konfederacji, Sławomir Mentzen.

Przecież to jest skandal. Co to za hierarchia wartości? Czy teraz urzędnicy mogą iść po trupach do celu?

Czy teraz urzędnik może mnie legalnie próbować obić, bo w jego mniemaniu mogę roznosić wirusa? Będą mogli mnie też napaść i okraść, a łup przeznaczyć na zakup maseczki? pic.twitter.com/tSutMFbIzO

— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 12, 2020