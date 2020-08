Lewica niszczy się sama. Wojna o Radio Nowy Świat i zarzuty byłego prezesa

Radio Nowy Świat miało być nową jakością w liberalno-lewicowych mediach. Burza wybuchła tuż po starcie, gdy prezes nazwał mężczyznę uważającego się za kobietę mężczyzną.

Po masowych odejściach z państwowego radia „Trójka” dziennikarze założyli własne radio – Radio Nowy Świat. Prezesem został Piotr Jedliński, a w skład redakcyjny weszli dotychczasowi frontmeni „Trójki”.

W trakcie zamieszek wywołanych zatrzymaniem aktywisty LGBT Michała Sz. ps. Margot Jedliński odnosząc się do aktywisty użył formy męskoosobowej.

Tymczasem bojownik LGBT uważa się za osobę „niebinarną”. To wywołało furię lewicowych fanów nowopowstałego radia.

Jedliński próbował uzasadniać swoje słowa, ale to tylko bardziej zdenerwowało lewicę. Ostatecznie podał się do dymisji.

W czwartek sprawą zajęła się „Gazeta Wyborcza”. A to tylko zaogniło sprawę.

Jedliński wydał oświadczenie, iż rezygnacja była efektem nacisków przez kierownictwo radia. Były prezes jako dowód przedstawił m.in. fragment maila od Jerzego Sosnowskiego, sugerujący mu odejście, a Magdzie Jethon zarzucił kłamstwo.

– Przeniosła najgorsze wzorce Trójki, ufna w swą umiejętność mataczenia – zaatakował byłą diwę „Trójki”.

– Jedliński nie był zmuszany do dymisji. Przeciwnie, gdy podjął taką decyzję, prosiliśmy, żeby tego nie robił, ale on nie chciał ustąpić. Prosiłam go o to osobiście, wiem, że robili to jeszcze inni. Sprawa nadal jest otwarta – broni się Magda Jethon.

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się tekst pana Wojciecha Czuchnowskiego, mówiący o sytuacji w Radiu Nowy… Opublikowany przez Piotra Jedlińskiego Czwartek, 13 sierpnia 2020

Jedliński ocenił, że Radio Nowy Świat miało być niezależnym, obiektywnym, prezentującym różnorodny obraz świata i otaczającej rzeczywistości, a stało się „skrzywionym ideologicznie medium, którego udziałowcy, zamiast sikać pod wiatr, robią pod siebie”.

Rozgłośnia działa od 7 lipca, a jej aplikację pobrało już 200 tys. osób. Z kolei w Open FM i WP Pilot stacja ma już łącznie prawie milion unikalnych użytkowników.

Wpłaty na Nowy Świat osiągnęły pułap 2,6 mln złotych. Projekt wsparło ponad 30 tys. użytkowników, którzy deklarują wpłacanie ponad 735 tys. złotych miesięcznie.

