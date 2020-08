Pies na pieniądze. Aki wywęszyła ćwierć miliona euro w gotówce

Suczka Aki stała się gwiazdą niemieckich mediów. Pies tropi próby nielegalnego wywozu gotówki z Niemiec.

Suczka rasy malinois Aki trafiła na czołówki niemieckich mediów. Belgijski pies pasterski pracuje na lotnisku we Frankfurcie.

Zadaniem Aki jest poszukiwanie gotówki. Służąca w straży celnej suczka ma tropić pasażerów, którzy próbują zabrać ze sobą niedozwoloną ilość gotówki.

Skuteczność Aki jest zaskakująco wysoka. Tylko na przełomie czerwca i lipca wykryła 12. pasażerów, którzy w kieszeniach, torebkach umieszczonych na pasie pod ubraniem albo w bagażu podręcznym usiłowali wywieźć z Niemiec łącznie ok. 247,3 tys. euro.

Z wyników Aki najbardziej cieszy się niemiecki fiskus. To do niego trafi, jako grzywna, część z tych pieniędzy.

Jak wskazuje portal „Deutsche Welle”, największym sukcesem w karierze Aki było wywęszenie niemal 52 tys. euro u jednego z pasażerów. Inny przyłapany przez suczkę miał przy sobie pokaźną liczbę banknotów euro i dolarów, które ukrył w pasku pod ubraniem.

Przypomnijmy – przy wjeździe lub wyjeździe z któregoś państw unijnych do krajów trzecich nie wolno mieć przy sobie więcej niż 10 tys. euro w gotówce. W 2019 roku na lotnisku we Frankfurcie, gdzie pracuje Aki, próbowano nielegalnie wywieźć ok. 23,6 mln euro.

Źródło: Deutsche Welle