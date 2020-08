„Postępowa” polityka w Nowym Jorku. Demokratyczny burmistrz zmienia Manhattan w squat

Dzielnica Upper West Side na Manhattanie zlokalizowana jest pomiędzy Central Park i Hudson River. Mieści się tu wiele prestiżowych instytucji. Dzięki „postępowej” polityce burmistrza Nowego Jorku zamieniła się w squat. Miasto pomału zamiera, a większość bogatych ludzi się wyprowadza. Czy Nowy Jork pod rządami Demokratów czeka przyszłość w stylu Detroit?

Mieszkańcy Upper West Side są przerażeni i wściekli. W ramach „walki z koronawirusem” bezdomni, narkomani, czy przestępcy, są umieszczani w trzech luksusowych hotelach tej dzielnicy. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Degradacja okolicy…

Belleclaire, Lucerne i Belnord to trzy ze 139 hoteli nowojorskich wykorzystywanych jako schroniska dla bezdomnych podczas kryzysu związanego z Covid-19. Miasto płaci 175 USD za noc dla każdego zakwaterowanego tu bezdomnego. Hotele są wyłączone z normalnej obsługi klientów, ale zasilane pieniędzmi publicznymi sobie nie krzywdują. Program taki ma potrwać, co najmniej do października.

Gorzej z mieszkańcami okolic Upper West Side. Mówią, że są doświadczają na sobie skutków działania narkomanów i przestępczości. Narzekają, że nie czują się bezpiecznie, a właściciele lokalnych restauracji boją się, że utracą biznes. Ich klienci są odstraszani natrętnym żebractwem, a nawet groźbami. Nowi mieszkańcy hoteli w wolnym czasie terroryzują całą okolicę.

NYC moms fleeing Upper West Side amid crime and chaos #DeBlasioMustGo https://t.co/iYE2pLd0wW — Carly🇺🇸🇮🇱🇫🇷 (@ParisW2010) August 13, 2020

Źródła policyjne poinformowały „The New York Post”, że wielu z zakwaterowanych tu ludzi to przestępcy seksualni. Program umieszczania bezdomnych w hotelach wprowadzony przez de Blasio okazuje się kolejnym gwoździem do upadku miasta.

Trwa też masowy exodus bogatych nowojorczyków. Wielu z nich już tu nie wróci. Tym bardziej, że burmistrz Bill de Blasio publicznie oświadczył, że to oni zapłacą za to rachunek. Według burmistrza powinni bowiem „płacić wyższe podatki”.

Upper West Side sees influx of homeless into the community https://t.co/Y6DtlDKGbZ via @MailOnline — Rudy Ray Less (@LessRudy) August 13, 2020

Źródło: Daily Mail