Rząd utopił pieniądze w programie „oczko wodne +”. Polacy tym razem olali rozdawnictwo

Rządowy program „oczko wodne +” poniósł sromotną klęskę i jest całkowitą porażką – twierdzą tak nawet zafiksowani ekolodzy. Tym razem pisowskie rozdawnictwo nie sprawdziło się.

Program „Moja Woda”, znany również jako „oczko wodne +”, zakładał dofinansowanie do budowy zbiornika na deszczówkę. W pierwszym miesiącu działania programu, w blisko 40-milionowym kraju, zgłoszono zaledwie 14 tysięcy wniosków. Nawet ekolodzy – którzy zazwyczaj fanatycznie bronią wszystkich działań „eko” – przyznają, że to spektakularna porażka.

Dr Andrzej Kassenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej i Instytutu na rzecz Ekorozwoju twierdzi, że było to „rozwiązanie drobne, indywidualne”, które „nie rozwiązuje problemu systemowego, czyli jak gospodarować wodą w przyrodzie, żeby nie było okresów aż tak głębokiej suszy”.

Polityków PiS zapewne zadziwił fakt, że tym razem rozdawnictwo nie zdało egzaminu. No bo jak to? Dlaczego Polacy nie rzucili się na dofinansowania?

Ano tak to. Nikomu dziś takie zbiorniki retencyjne się nie przydają. Kiedyś za retencję na terenach wiejskich odpowiadali, nieprzymuszani do tego, rolnicy. Dawniej – choć nie mówimy tu o czasach odległych, a tych sprzed przystąpienia do UE – rowy melioracyjne przecinały wszystkie pola i łąki na wsiach.

Te zielone niegdyś łąki i pastwiska dziś stoją odłogiem, bo wszystkie kolejne władze, wespół z Unią, doprowadziły do tego, że nie opłaca się być w Polsce rolnikiem.

Oczywiście, jest sporo – przynajmniej w stosunku do innych branż – udogodnień, ale służą one raczej zarządzaniu małymi gospodarstwami, którym nie opłaca się utrzymywać zbiorników retencyjnych, lub – co sprytniejszym – do płacenia niższych podatków i składek emerytalnych.

Ci drudzy rolnikami są zazwyczaj tylko na papierze. W ten sposób z pól zniknęła melioracja oraz irygacja i pojawiła się susza. Rząd nie naprawi tego ustawą czy programem z dofinansowaniem.

Źródło: newseria.pl, NCzas.com