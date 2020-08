Soros przewiduje TRZECIĄ falę pandemii oraz wyjście Włoch z UE. Miliarder przemówił też… ludzkim głosem [WIDEO]

Z okazji swoich 90-tych urodzin miliarder George Soros udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat aktualnych wydarzeń na świecie. W związku z tym redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”, Tomasz Sommer, postanowił podzielić się spostrzeżeniami na temat spostrzeżeń Sorosa.

„Koronawirus groźny jak II wojna światowa”

George Soros uważa, że kryzys wywołany przez koronawirusa jest najpoważniejszym, lub jednym z najpoważniejszych, w jego życiu i skalą można go porównać tylko do II wojny światowej.

Do zrozumienia, jak wielkie jest to wyolbrzymienie wystarczy fakt, że Soros żyje już 90 lat, ale jak widać ani kolejne wojny, ani żadne inne wydarzenia, nie wstrząsnęły nim tak mocno jak chiński wirus. Ponieważ powiedział to wywiadzie, który zapewne przeszedł autoryzację, to trudno obstawać przy tym, że tak mu się po prostu powiedziało – w tym wyolbrzymieniu na pewno jest jakiś cel. Również Tomasz Sommer nie ukrywa zdziwienia tą deklaracją miliardera.

Soros wyjaśnił przy okazji, że kryzys go nie zaskoczył, bo wiedział – choć nie wyjaśnił skąd, jak zauważa Sommer – że takie rzeczy nastąpią.

Włochy wyjdą z Unii Europejskiej?

Dalej, w przytaczanym przez naczelnego „Najwyższego Czasu” wywiadzie, miliarder opowiada, że niepokoją go jeszcze: Orbán, Kaczyński i, tutaj novum, sytuacja we Włoszech. W kontekście Włoch Soros obawia się, że to państwo wyjdzie z Unii Europejskiej.

Od siebie możemy dodać, że nie byłoby to dziwne – UE pokazała Włochom jak bardzo jest nieprzydatna w czasie kryzysu.

Wspólna polityka fiskalna Unii Europejskiej

W kontekście Unii natomiast Sorosa cieszy powstawanie „Funduszu Ozdrowieńczego”. Miliarder twierdzi, że to podwaliny pod wspólny system fiskalny, czyli mechanizm umożliwiając bezpośrednie ściąganie podatków przez UE.

Tomasz Sommer zauważa, że skądś pieniądze w rzeczonym budżecie będą się musiały wziąć. – Soros lub jego koledzy wykręcą je z powietrza, a fundusz z pieniędzy podatników będzie je zwracał – mówi dziennikarz.

Soros przemawia ludzkim głosem

Co ciekawe, na koniec Soros odnosi się do ruchu #BlackLivesMatter i politycznej poprawności. Miliarder uważa, że polityczna poprawność ogranicza wolność słowa i że uniwersytety są nią przesiąknięte, co jest katastrofą. No, takie zwrotu akcji chyba nikt się nie spodziewał.

Dodatkowo Soros obawia się, że gdy zniknie już epidemia, to władze państwowe ulegną pokusie nieusuwania instrumentów kontroli.

– Tu oczywiście nie można się z panem Sorosem nie zgadzać – przyznał nawet Tomasz Sommer.

Soros przepowiada przyszłość

– Interesujący jest końcowy fragment tego wywiadu, gdzie pan Soros przepowiada przyszłość – mówi Sommer.

W rzeczonym fragmencie miliarder porównuje epidemię koronawirusa do hiszpanki i przewiduje, że nadejdzie jeszcze trzecia fala zakażeń.

Cały program Tomasza Sommera, w którym poruszono o wiele więcej wątków, dostępny jest poniżej: